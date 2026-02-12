Gobernadora de Tolima contó en vivo lo que le dijo a Petro al oído antes de irse y lo que hizo el presidente: “No hay espacio”

El presidente Gustavo Petro estuvo presente en un evento que se llevó a cabo en el municipio de Chaparral, Tolima, para la entrega de más de 82.000 hectáreas de tierra. En el encuentro también participó la gobernadora de ese departamento, Adriana Matiz.

De hecho, la mandataria acaparó la atención después de que en un video, que se viralizó en redes sociales, se observara cómo abandonó el lugar pese a que el evento aún no había terminado y el jefe de Estado estaba por pronunciar unas palabras.

Matiz se refirió a este tema en El Debate de SEMANA y contó, en vivo, lo que le dijo al oído el máximo mandatario y cuál fue su reacción. “Yo iba a ese evento no solo a reconocer y a celebrar, sino también en un acto de confianza y de alegría con los ciudadanos que estaban recibiendo esos títulos”, dijo.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La gobernadora explicó que cuando llegó, la sentaron a un extremo y al alcalde de Córdoba en el otro lado. Tras esto, comenzaron las intervenciones y hasta hablaron miembros de la comunidad, por lo que pensó que a ella también la iban a dejar decir unas palabras.

“Anuncian al presidente y fue cuando dije: ’No, aquí no hay espacio para la voz de los territorios, yo no tengo nada que hacer aquí, yo soy como convidada de piedra’”, relató.

Fue entonces cuando tomó la decisión de levantarse y retirarse, pero antes se acercó hasta Petro para decirle que se iba. “Me despido de manera respetuosa de la señora ministra y voy y le digo al señor presidente que me retiraba del evento, él no me contestó nada”, manifestó.

De hecho, en el video que se volvió viral se ve cómo el jefe de Estado en un principio la escucho y después agachó la mirada sin pronunciar una sola palabra. La imagen muestra cuando la mandataria finalmente se bajó de la tarima.

“Salgo del evento y me voy para el Parque de los Presidentes y allí, con todo mi equipo de gobierno, hago una intervención en relación a lo que quería manifestarle al Gobierno”, expresó.

Entre otras cosas, según dijo, quería mostar cifras de la forma en la que su administración ha hecho una gran inversión para ayudar a combatir las problemáticas que tienen las personas. “Yo quería también reconocer la inversión que se está haciendo por parte del Gobierno”, sostuvo.

Matiz aseguró que no sabe por qué no la dejaron hablar, pero dejó en claro que no es ninguna enemiga del presidente Petro o de su Gobierno. “No tenemos por qué ser enemigos, no hay razón humana ni política que justifique el odio entre dos gobernantes que son elegidos por el pueblo”, comentó.

“Sí tenemos posiciones ideológicas diferentes, (...) pero jamás eso puede convertirse en odio”, agregó.