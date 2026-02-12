El Debate

Gobernadora de Tolima contó en vivo lo que le dijo a Petro al oído antes de irse y lo que hizo el presidente: “No hay espacio”

La mandataria reveló todo lo que pasó en el evento con el jefe de Estado.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
12 de febrero de 2026, 12:56 p. m.
Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y el momento incómodo que vivió con Petro.
Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y el momento incómodo que vivió con Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

El presidente Gustavo Petro estuvo presente en un evento que se llevó a cabo en el municipio de Chaparral, Tolima, para la entrega de más de 82.000 hectáreas de tierra. En el encuentro también participó la gobernadora de ese departamento, Adriana Matiz.

YouTube video 4xohetZXWEY thumbnail

De hecho, la mandataria acaparó la atención después de que en un video, que se viralizó en redes sociales, se observara cómo abandonó el lugar pese a que el evento aún no había terminado y el jefe de Estado estaba por pronunciar unas palabras.

Matiz se refirió a este tema en El Debate de SEMANA y contó, en vivo, lo que le dijo al oído el máximo mandatario y cuál fue su reacción. “Yo iba a ese evento no solo a reconocer y a celebrar, sino también en un acto de confianza y de alegría con los ciudadanos que estaban recibiendo esos títulos”, dijo.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima.
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La gobernadora explicó que cuando llegó, la sentaron a un extremo y al alcalde de Córdoba en el otro lado. Tras esto, comenzaron las intervenciones y hasta hablaron miembros de la comunidad, por lo que pensó que a ella también la iban a dejar decir unas palabras.

El Debate

Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

Semana TV

“Falta de respeto”: gobernadora del Tolima habla sobre lo que pasó con Petro

El Debate

¿Dinero saqueado a la UNGRD falta para afrontar la crisis de Córdoba? Carlos Carrillo, con el agua a sus espaldas, respondió: “Que lo sepa la opinión pública”

El Debate

“Nos marcan como ganado con números y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol”: damnificado en Córdoba hace denuncia

Semana TV

Emergencia por inundaciones en Córdoba: vea aquí lo que está pasando

Vehículos

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

El Debate

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

Nación

No solo fue la imagen diciéndole algo a Petro al oído: gobernadora Adriana Matiz reveló incómodo momento en evento; “me sentí muy mal”

Confidenciales

La advertencia de la gobernadora del Tolima que Petro desoyó en su discurso en Ibagué

Política

Ordenan arresto de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz. Esta es la razón

No solo fue la imagen diciéndole algo a Petro al oído: gobernadora Adriana Matiz reveló incómodo momento en evento; “me sentí muy mal”

“Anuncian al presidente y fue cuando dije: ’No, aquí no hay espacio para la voz de los territorios, yo no tengo nada que hacer aquí, yo soy como convidada de piedra’”, relató.

YouTube video 6ynBZdFr5zQ thumbnail

Fue entonces cuando tomó la decisión de levantarse y retirarse, pero antes se acercó hasta Petro para decirle que se iba. “Me despido de manera respetuosa de la señora ministra y voy y le digo al señor presidente que me retiraba del evento, él no me contestó nada”, manifestó.

De hecho, en el video que se volvió viral se ve cómo el jefe de Estado en un principio la escucho y después agachó la mirada sin pronunciar una sola palabra. La imagen muestra cuando la mandataria finalmente se bajó de la tarima.

YouTube video LxUqjhQ2wJw thumbnail

“Salgo del evento y me voy para el Parque de los Presidentes y allí, con todo mi equipo de gobierno, hago una intervención en relación a lo que quería manifestarle al Gobierno”, expresó.

Gobernadora del Tolima abandonó evento del presidente Petro: “Me bajé por dignidad”

Entre otras cosas, según dijo, quería mostar cifras de la forma en la que su administración ha hecho una gran inversión para ayudar a combatir las problemáticas que tienen las personas. “Yo quería también reconocer la inversión que se está haciendo por parte del Gobierno”, sostuvo.

YouTube video 3i9X5vOZM_k thumbnail

Matiz aseguró que no sabe por qué no la dejaron hablar, pero dejó en claro que no es ninguna enemiga del presidente Petro o de su Gobierno. “No tenemos por qué ser enemigos, no hay razón humana ni política que justifique el odio entre dos gobernantes que son elegidos por el pueblo”, comentó.

Sí tenemos posiciones ideológicas diferentes, (...) pero jamás eso puede convertirse en odio”, agregó.

Más de El Debate

Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y el momento incómodo que vivió con Petro.

Gobernadora de Tolima contó en vivo lo que le dijo a Petro al oído antes de irse y lo que hizo el presidente: “No hay espacio”

En el costado izquierdo el empresario Gustavo Aponte.

Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

“Falta de respeto”: gobernadora del Tolima habla sobre lo que pasó con Petro

“Falta de respeto”: gobernadora del Tolima habla sobre lo que pasó con Petro

Las imágenes de las inundaciones en Córdoba y Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD)

¿Dinero saqueado a la UNGRD falta para afrontar la crisis de Córdoba? Carlos Carrillo, con el agua a sus espaldas, respondió: “Que lo sepa la opinión pública”

Inundación en el barrio Vallejo, en Montería.

“Nos marcan como ganado con números y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol”: damnificado en Córdoba hace denuncia

Emergencia por inundaciones en Córdoba: vea aquí lo que está pasando

Emergencia por inundaciones en Córdoba: vea aquí lo que está pasando

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció plan para ponerles tatequieto a los delincuentes: “Porque no pasa nada”

¿Por qué delincuentes capturados en Bogotá están siendo dejados en libertad?

¿Por qué delincuentes capturados en Bogotá están siendo dejados en libertad?

Noticias Destacadas