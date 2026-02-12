Nación

No solo fue la imagen diciéndole algo a Petro al oído: gobernadora Adriana Matiz reveló incómodo momento en evento; “me sentí muy mal”

La gobernadora del Tolima lo contó todo en una reciente entrevista.

Redacción Nación
12 de febrero de 2026, 10:20 a. m.
Momento en que la gobernadora del Tolima se despide del presidente Petro.
Momento en que la gobernadora del Tolima se despide del presidente Petro. Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @PYCNoticias

En las últimas horas, se viralizó un video en que se observa el instante en que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, abandonaba un evento que se llevaba a cabo en el municipio de Chaparral, el cual era liderado por el presidente Gustavo Petro.

De hecho, antes de abandonar el evento, Matiz se acercó al presidente Petro y le dijo algo al oído. Transcurridas pocas horas, la gobernadora contó qué le manifestó al jefe de Estado.

Gobernadora del Tolima abandonó evento del presidente Petro: “Me bajé por dignidad”

“Me dirigí también al presidente y le dije: ‘Señor presidente, me voy a retirar del evento’. Él no me contestó nada, yo salí y me fui del evento”, contó la gobernadora en entrevista con Blu Radio.

Según detalló, anteriormente, se había acercado a una de las ministras del Gobierno Petro para hacerle saber que no iba a permanecer más en el lugar.

“Yo me levanto de la mesa y voy y me despido de la ministra. Ni más faltaba que no me despidiera de la ministra con respeto, acababa de terminar su intervención, de hacer sus anuncios y, como corresponde institucionalmente, me despedí de manera amable y correcta. Le dije: ‘Ministra, me voy a retirar del evento’. Le dije que era un tema personal y lo fue, en el sentido que desde mi responsabilidad y criterio consideré que no debía permanecer en un escenario donde el liderazgo del territorio no fue tenido en cuenta”, agregó en el medio citado anteriormente.

Además, Matiz narró en Blu Radio que desde que llegó al evento, algunas personas la empezaron a chiflar y ella les respondió haciendo un corazón con la mano.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima.
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Y eso no fue todo. De acuerdo con la gobernadora del Tolima, hubo un instante en que se tomaron una foto algunos funcionarios presentes en el evento y a ella la excluyeron.

“No solamente me cambiaron como tres veces de posición mientras llegaba el señor presidente, sino que cuando se tomaron la foto de la entrega de títulos, pues al alcalde y a mí nos dejaron allá sentados”, recordó la mandataria departamental.

La advertencia de la gobernadora del Tolima que Petro desoyó en su discurso en Ibagué

En tal sentido, Matiz dijo haberse sentido muy mal tras todos los incidentes ocurridos en medio del evento llevado a cabo este miércoles, 11 de febrero.

“Me sentí muy mal. Yo ayer me sentí muy mal, porque me sentí totalmente ignorada. Me sentí como si en este departamento no la valiera la institucionalidad. El recibir ese trato de parte del Gobierno y en todo. Mira, fue en todo el evento, fue desde que llegamos”, destacó.

