Gobernadora del Tolima abandonó evento del presidente Petro: “Me bajé por dignidad”

La mandataria, molesta, salió del escenario donde Gustavo Petro alistaba su discurso.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 9:13 p. m.
Adriana Magali Matiz y Gustavo Petro.
Adriana Magali Matiz y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se levantó de la mesa principal de un evento que lideró el presidente Gustavo Petro en el municipio de Chaparral. Hubo fuertes molestias.

Fuentes cercanas a la mandataria describieron a SEMANA que tomó la decisión de abandonar el escenario porque no le dieron la oportunidad de expresarse públicamente.

A ella no le fue cedida la palabra en el marco de la entrega de 82.000 hectáreas de tierra, entre las cuales se destacó la zona de reserva campesina que beneficiará a 4.930 familias.

En un video publicado en redes sociales quedó registrado el momento exacto en el que la mandataria se levantó de su silla, se acercó a Petro y luego salió del recinto.

Aunque ella esperó durante varias horas al jefe de Estado, confió hasta el último momento en que podría hablarle frente a la multitud, pero no recibió la oportunidad.

“Me bajé por dignidad. Es una falta de respeto que no seamos escuchados en las regiones. No obstante, reconozco y celebro un hecho trascendental e histórico como lo es la entrega de 1.700 títulos de propiedad rural para los campesinos del sur del Tolima”, dijo la mandataria a SEMANA.

Además de no hablar, Matiz fue blanco de duros cuestionamientos, abucheos y expresiones de alto calibre por los asistentes al evento organizado por la Casa de Nariño y la Agencia Nacional de Tierras.

Gobernadora del Tolima encaró a Petro: “No, señor presidente, aquí no odiamos a nadie”

Frente a esto último, ella compartió el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“Si las luchas son justas y nos benefician a todos, ¿por qué quieren acribillar y mancillar a una mujer? ¿Por qué linchar a quien pone la cara con dignidad en un evento histórico que hace a campesinos propietarios de la tierra? Mi pregunta es simple, ¿es sangre y violencia lo que se quiere dejar de herencia?”, dijo la mandataria.

Además de la gobernadora, el alcalde de Chaparral tampoco tuvo la oportunidad de tomar la palabra. La mandataria llegó hasta un punto de la zona urbana y citó apartes del discurso que le dedicaría a Gustavo Petro.

Ella ha cuestionado fuertemente las gestiones del Ejecutivo y su relación con las regiones.

