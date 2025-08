“No señor presidente, aquí no odiamos a nadie, no tiene cabida en mi corazón el odio y el rencor. No tenemos tiempo para perder en ello. El reclamo público y puntual y la crítica no se dan desde el rencor sino desde el compromiso que hay con la gente y sus justos reclamos”, sostuvo Magali. La administradora departamental invitó al presidente a no tomar decisiones dejándose llevar por el “ego”.