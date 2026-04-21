Uno de los destinos imperdibles para los amantes de la naturaleza y la aventura es el departamento del Tolima, una región con una fuerte identidad cultural y gran belleza natural, encabezada por el imponente Nevado del Tolima, un lugar ideal para los amantes del montañismo y el ecoturismo.

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También destacan lugares como Honda, con su arquitectura colonial y su historia ligada al río Magdalena. Es un territorio famoso por su gastronomía típica, donde platos como la lechona y el tamal tolimense se convierten en una experiencia imperdible para los visitantes.

En sus tierras alberga 87 municipios y uno de ellos es Ortega, que se encuentra ubicado a 402 metros sobre el nivel del mar y posee una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Una de sus particularidades es que allí hay diversidad de climas debido a su altura.

En este destino, los viajeros se encuentran con una diversidad de balnearios que se pueden disfrutar para refrescarse del calor. En la lista se incluye el Balneario Peñalisa, que le ofrece al visitante una combinación de aguas frescas y tibias y es posible disfrutar de playas adecuadas para paseo de olla. Es un sitio rodeado de hermosas montañas que hacen que este sitio sea uno de los más visitados del municipio.

La oferta de balnearios en este municipio tolimense es uno de sus atractivos. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

A este se suman el balneario Peralonso, cuyas aguas son consideradas por los ancestros como aguas saludables para los que se bañan en ellas, ideal para compartir en familia y disfrutar de su hermoso paisaje, y el balneario Sortija, donde también es posible bañarse en sus aguas refrescantes.

A estos lugares se adiciona el Bañadero la Sequía, sitio en el cual se puede disfrutar bajo la sombra de los árboles de un delicioso baño y paseo de olla.

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Otros encantos

Los encantos naturales en este municipio tolimense son diversos y otra de las opciones son las Cascadas de Guacimal, donde se puede disfrutar en familia de la naturaleza y su variedad de mariposas. De acuerdo con la Gobernación, en su parte baja se encuentran aguas azufradas y también es posible observar unos fósiles en piedra.

Para los amantes de la naturaleza también está el Árbol de Chicalá, una linda planta que en los meses de septiembre y octubre florece dando un lindo espectáculo, especialmente con tonos de color amarillo.

La lechona es uno de los platos tradicionales y típicos de Ortega, en Tolima. Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, están los cerros Los Abechucos, que han sido la inspiración de muchos poetas, escritores y compositores y son considerados símbolos para el municipio en la parte turística. A estas montañas se les ve como gigantes guerreras que vigilan el pueblo, vestidas muchas veces de color azul, verde o gris que a lo lejos reflejan la figura de un indio acostado.

En cuanto a su gastronomía, como sucede en muchas partes del departamento, la lechona, el tamal, la chicha, el guarapo de panela y el sancocho de gallina hacen parte de sus platos típicos.