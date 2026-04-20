Un tesoro escondido en el Tolima: así es la mágica Quebrada de los 7 Colores, un lugar que enamora desde el primer instante

En el departamento del Tolima se encuentra un municipio que ha cobrado gran relevancia en el panorama turístico de Colombia, destacándose por su combinación de cultura, naturaleza y sostenibilidad.

Reconocido por ONU Turismo como Mejor Pueblo Turístico 2025, Murillo sigue deslumbrando como uno de los rincones imperdibles para visitar en esta región del país, cautivando a quienes lo visitan con sus paisajes, que combinan páramos, cascadas y bosques de palma de cera.

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Una de sus maravillas naturales que más sorprende a los viajeros, es la Quebrada de los 7 Colores, un lugar que enamora desde el primer instante y es comparado con Caño Cristales, debido a la intensidad de sus colores y su impresionante belleza natural.

Esta joya natural desciende directamente de la montaña y se caracteriza por su singular composición: sus aguas ricas en azufre generan un efecto visual único, formando un auténtico arcoíris de colores.

Otros sitios que cautivan en Murillo, Tolima

De este municipio son los populares Termales de la Cabaña, uno de los destinos más hermosos de los Andes colombianos, perfecto para los viajeros amantes de la naturaleza, la aventura y el ecoturismo.

Desde este lugar es posible observar paisajes impresionantes del Nevado del Ruiz y explorar, con mucho respeto, el ecosistema de páramo.

Estos termales, al igual que la Quebrada de los 7 Colores, están ubicados dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, considerado como uno de los parques más lindos de Colombia, señala el sitio especializado en viajes Travelgrafía.

A pocos pasos de estos dos escenarios mágicos también se encuentra la Laguna Corazón, bautizada así por su silueta que recuerda a un gran corazón. Muy cerca, la Cascada de la Laguna completa el recorrido con un paisaje imponente, perfecto para la fotografía, la contemplación y, sin duda, para desconectarse del bullicio de las grandes ciudades.

Si después de recorrer estos atractivos aún queda tiempo para seguir explorando Murillo, una excelente opción es visitar los Termales del Sifón. En el trayecto hacia este destino es posible conocer el Cañón del río Lagunilla, la Laguna de la Llorona y la Cascada del Azufrado, escenarios naturales que complementan la experiencia con su imponente belleza.

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Cabe mencionar que Murillo es un pueblo de tradición campesina que ha sabido conservar su arquitectura colonial, ofreciendo un ambiente tranquilo que invita a desconectarse del ritmo urbano.

Además, su ubicación privilegiada lo convierte en un verdadero mirador natural, desde donde es posible contemplar la imponencia del Nevado del Ruiz, una de las cumbres nevadas más emblemáticas del país.