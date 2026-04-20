El pueblo de Boyacá donde un antiguo refugio ancestral ahora es un mirador de 180 grados

Ubicado en el noroccidente del departamento de Boyacá, en la denominada parte baja de la provincia de Ricaurte, a 104,6 kilómetros de Tunja, se encuentra un encantador municipio donde un antiguo refugio ha sido transformado en un maravilloso mirador de 180 grados.

Esta población, que cuenta con múltiples rincones naturales mágicos, es Chitaraque, cuyo nombre de origen chibcha, se interpreta como “nuestro”, “labranza” y “nombre del demonio”, respectivamente, haciendo referencia a un término propio que posiblemente alude al nombre de un zaque.

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Sin embargo, existe otra interpretación lingüística de su significado. Para el arqueólogo Virgilio Becerra de la Universidad Nacional, al igual que para el historiador Joaquín Acosta Ortegón, Chitaraque significaría “nuestra vigorosa labranza de atrás”, una interpretación que se relaciona con su ubicación en los límites del territorio muisca.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), en este municipio los visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta de atractivos religiosos, naturales y de aventura que reflejan la riqueza cultural y paisajística de la región.

En el ámbito religioso, destaca la Parroquia San Pedro Claver, un templo con historia que data de 1795 y que se ha convertido en un símbolo patrimonial del municipio.

Para los amantes de la naturaleza, La Cascada Armerito, ubicada en la vereda Motavita, sorprende con una caída de más de 30 metros que da vida a la quebrada Palmichalera, un escenario ideal para actividades de aventura como el canyoning, rodeado de un entorno verde que transmite tranquilidad y permite la observación de aves nativas.

Gruta la Nariz en Chitaraque, Boyacá Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chitaraque en Boyacá / API

El refugio que se transformó en mirador

Entre los atractivos de Chitaraque sobresale un lugar llamado la Gruta La Nariz, en las veredas Gacio y Galapal, un antiguo refugio ancestral que hoy funciona como mirador natural de 180 grados, desde donde se aprecian veredas como Resguardo de Blancos, Potrero Grande, Motavita, Palmichal y Santo Domingo, ofreciendo una experiencia de conexión espiritual y contemplación del paisaje.

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Según la Alcaldía Municipal en su sitio web, este mágico lugar fue utilizado como refugio por los antepasados hace varias décadas, y hoy se le atribuye la capacidad de nutrir el espíritu, brindar calma y transmitir paz a quienes lo visitan.

Aparte de este lugar, otro escenario mágico para visitar en Chitaraque es la Caverna del Perico, en Cápita y Villabona, es una formación de aproximadamente 200 metros que incluye un segundo nivel interno, estalactitas y estalagmitas, además del sonido del agua que recorre su interior.