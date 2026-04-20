Turismo en Colombia: Agencias de viaje reportan incremento en ventas en primer trimestre de 2026

La más reciente Encuesta Trimestral de Anato (ETA), correspondiente al primer trimestre de 2026, encontró que el 70 % de las agencias de viajes encuestadas registró un incremento en sus ventas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte, 22,6 % de los encuestados reportó aumentos de entre el 10 % y el 19 %, mientras que un 17,4 % señaló que sus ventas escalaron entre un 20 % y un 49 %.

“Los resultados de este primer trimestre son un reflejo de la confianza del consumidor y de la capacidad de adaptación de nuestras agencias de viajes Asociadas,” expresó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Y agregó: “El viajero de hoy no solo busca destinos tradicionales, sino experiencias personalizadas y sostenibles, y las agencias de viajes están respondiendo con innovación tecnológica y una oferta cada vez más diversa”.

Lufthansa: “Podemos confirmar que se presentó un incidente durante la aproximación a Bogotá”

La encuesta, además, destacó las preferencias geográficas de los viajeros:

Destinos nacionales: Cartagena continúa a la cabeza (49,6 %), seguida por un empate técnico entre San Andrés y Santa Marta (42,6 %), mientras que Bucaramanga (5,2 %) y Amazonas (5,2 %) se acercan al top 10.

Turistas en Playa Cristal, Santa Marta Foto: Cortesía - Visit Santa Marta / API

Destinos internacionales: Estados Unidos (38,3 %) y España (31,3 %) se consolidan como los favoritos, con una presencia creciente de destinos como México (27,8 %), Punta Cana y República Dominicana (27,0 %).

De igual manera, el reporte señala que los paquetes turísticos internacionales lideran en compras con un 32,7 %, seguidos por los nacionales (24,5 %). En el rubro de servicios individuales, el tiquete aéreo mantiene su liderazgo con el 47,1 % de la demanda, seguido por el alojamiento con un 31,2 %.

Cartagena recibió cuatro nominaciones en los World Travel Awards: así puede votar por la ciudad

La encuesta también halló que los viajeros están demandando viajes personalizados, paquetes flexibles y la integración de Inteligencia Artificial (IA) en la planificación de sus itinerarios.

Asimismo, emergen con fuerza destinos exóticos y sostenibles. “En el ámbito nacional, lugares como Nuquí y el Amazonas ganan terreno, mientras que, a nivel internacional, las consultas por Tailandia, Guatemala y África reflejan un consumidor que busca experiencias de bienestar, sanación y contacto profundo con el entorno”, subrayó Anato.

Destacan importante incremento de tiquetes vendidos hacia Colombia en el primer trimestre de 2026

Colombia se destaca como uno de los destinos turísticos con mayor dinamismo de la región en 2026. Durante el primer trimestre, la venta de tiquetes aéreos internacionales hacia el país creció 16,7 %.

En comparación con otros países de Latinoamérica, México tuvo un incremento del 15,6 %, mientras que Perú tuvo una reducción del 18 % en la venta de tiquetes.

“Este desempeño confirma que el país no solo participa del crecimiento global del turismo, sino que gana terreno de manera más acelerada“, señaló Anato.

Un mercado que ha ganado participación es Chile, que representó el 7,3 % para este trimestre, mientras que, en el primer trimestre de 2025, esta participación fue de 4,7 %, lo que indica un aumento de 2,6 puntos porcentuales.