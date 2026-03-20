El pueblo conocido como el ‘balcón del Tolima’, un destino con historia y riqueza cultural

El Tolima es un destino turístico destacado en el centro del país, caracterizado por su gran diversidad cultural, lo que lo convierte en una opción atractiva para distintos tipos de viajeros.

Uno de sus municipios es Falán, ubicado en el norte de esta zona del país, a dos horas y 15 minutos de Ibagué y a cuatro horas y 30 minutos de Bogotá.

Uno de los principales atractivos de esta población, que es apodada como el ‘balcón del Tolima’, es la ciudad perdida, uno de los destinos turísticos más desconocidos del Tolima.

Esta es una antigua construcción minera ubicada en la parte alta de la cordillera central, que usaron los colonos españoles para saquear el oro y la plata de los indígenas pijaos, los primeros pobladores del territorio, según describe la Gobernación del Tolima.

“La ciudad es una compleja infraestructura de túneles, resguardos, pasajes y muros que se construyeron durante el siglo XVIII, y según cuentan los habitantes de la zona, se conectan con la Casa de la Moneda de San Sebastián de Mariquita”, subraya la entidad.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

En esta mina trabajaron esclavos negros e indígenas bajo el dominio español desde la primera mitad del siglo XVIII, “cuando fue colonizada por españoles, hasta finales de la década de 1810, cuando Colombia se independizó de la corona extranjera”.

Falán es uno de los destinos turísticos para visitar en Tolima. Foto: Foto tomada de la Gobernación del Tolima.

La Gobernación destaca que por esta zona del país transitaron personajes de la historia nacional como José Celestino Mutis, quien durante la Expedición Botánica (1783-1808 y 1812-1816) catalogó gran parte de la flora del país, y Simón Bolívar, el libertador.

Las ruinas de la ciudad perdida se encuentran en la ronda hídrica de la quebrada Morales, a dos kilómetros del casco urbano de Falan. En esta zona fue construido un sendero ecológico con puentes artesanales en guadua, bordeando la quebrada y que permiten apreciar la naturaleza, resalta la entidad.

“Los visitantes pueden internarse en algunas de las cuevas y pasadizos rememorando las historias de esclavitud y saqueos que marcaron la época de la Conquista de América –principalmente por España y Portugal y luego por otras potencias europeas–, quienes sometieron a los pueblos originarios a su estilo de vida político y cultural", agregó la Gobernación.

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Así puede llegar

La entidad señala que hay que tomar la vía Mariquita-Armero Guayabal. Luego, en el corredor se encuentra un cruce llamado San Felipe. Posteriormente, se toma una vía pavimentada de 10 kilómetros de recorrido, que conduce al parque principal de Falan. Al llegar a la iglesia, se debe continuar aproximadamente 100 metros por la vía principal hasta un desvío a la izquierda, llamado calle Morales. Ese desvío lo lleva a la reserva natural Ciudad Perdida de Falan.