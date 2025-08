Gustavo Petro defendió sus logros, entregó cifras y lanzó dardos al Banco de la República y a quienes atacan a la Justicia por el caso Uribe

“Irrespetan a la Justicia todos los días diciendo que él (Álvaro Uribe) no debe estar preso. No me voy a meter en eso, no diré si sí o no, pero la Justicia se respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la Justicia en Colombia, traidores a la patria; no oposición, una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, los jueces deben ser libres, no jueces con miedo, no jueces pensando en que los van a matar. O arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar por hacer Justicia. Así nos mataremos todos porque para la paz tiene que haber Justicia. Y Justicia habrá en Colombia”, manifestó.