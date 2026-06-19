Informaciones que se desprenden del nuevo libro Regimen change sobre la Presidencia de Trump, en una reseña del New York Times, revelan el objetivo principal del presidente de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

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Según la reseña, Trump le dijo privadamente a aliados que “Venezuela podría ser el estado 51 y él elegiría al gobernador para dirigirlo”.

La detallada narración de los periodistas del New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan sobre los primeros 14 meses del segundo mandato de Trump, escriben que este sería el objetivo, junto con el deseo público del presidente de anexar Canadá y Groenlandia.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

La contundente operación llevada a cabo en ese país en enero de 2026, junto con la detención del dictador, Nicolás Maduro, fortaleció la convicción de Trump de que era capaz de transformar el escenario internacional de manera expedita y sin mayores costos, según el medio.

El pasado 13 de mayo, el presidente Donald Trump, presentó a Venezuela como el “51º estado” de Estados Unidos en una publicación en redes en la que no ha agregado texto alguno más allá del citado lema incrustado en un mapa en el que la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.

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En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a incidir en la idea de anexionar Venezuela a Estados Unidos.

Esta vez el mandatario lo hizo manifestando su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica en el que la oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, rodeada de países en color gris, luce la bandera de barras y estrellas norteamericana.

Mapa publicado por Donald Trump. Foto: Truth: Real Donald Trump

No se trata de la primera vez que se expresa en este sentido: en marzo, después de que la selección venezolana venciese a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol que terminaría ganando, Trump invitó a sus seguidores a secundar la “estatalidad número 51” de Venezuela.

De hecho, el magnate republicano valora especialmente el insumo que supondría añadir los cerca de 40.000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano, según destacó este mismo lunes en una llamada con la cadena conservadora estadounidense Fox News en la que defendió que “Venezuela adora a Trump”.

Sin embargo, anexionar Venezuela como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos supondría un escalafón superior al que esbozara tras la citada intervención militar, cuando declaró que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición y colaboraría con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Además, implicaría una diferencia importante con respecto a Puerto Rico —oficialmente Estado libre asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados—, cuyo estatus con relación a Washington es objeto de un intenso debate interno.