Esta sería la delegación de alto nivel de EE. UU. que vendría a la posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesionará el 7 de agosto en la ciudad de Cali después de que el Congreso aprobara el traslado temporal de sus funciones a esa ciudad para ese día.

Posesión de Abelardo De La Espriella: los presidentes confirmados, los invitados especiales y el blindaje de Cali

La posesión presidencial en Colombia se realiza tradicionalmente en la sede parlamentaria en Bogotá, sin embargo, el presidente electo solicitó que la ceremonia se haga en el suroeste del país tras vencer en las elecciones de junio al senador Iván Cepeda.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella contará con una nutrida delegación de alto nivel de Estados Unidos, una representación que reúne a funcionarios del Gobierno, el Congreso y organismos de seguridad.

La lista de invitados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia 🇨🇴: Estados Unidos confirma una delegación de alto nivel para acompañar la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. La representación estadounidense incluye figuras clave… — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) August 5, 2026

Esto es un reflejo del interés de Washington en el inicio de la nueva administración colombiana y en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Entre los asistentes estará Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos y uno de los principales funcionarios del Departamento de Justicia.

También participará Hugo Guevara, encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Colombia y máxima autoridad diplomática del país en Bogotá.

A la ceremonia también asistirá Steve Witkoff, asistente del presidente y enviado especial para misiones de paz. Junto a Todd Blanche estará su esposa, Kristine Blanche, invitada oficial de la delegación.

Abelardo De La Espriella USC Arena Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

La representación estadounidense incluirá además al senador Bernie Moreno, legislador republicano de origen colombiano, y al congresista Mario Díaz-Balart, reconocido por su influencia en temas de política hacia América Latina.

También estará Sara Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, así como Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La lista la completan Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente; Viviana Bovo, asesora sénior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Kris Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan y agregado judicial.

Entre los invitados de mayor relevancia se encuentra el rey Felipe VI de España, quien encabezará la delegación del país europeo.

Abelardo De la Espriella Donald Trump Foto: SEMANA / AP

También confirmaron su presencia el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, la presidenta de Costa Rica, el presidente de Panamá, el primer ministro de Curaçao, en representación de los Países Bajos, el presidente de República Dominicana, el presidente de Chile y una delegación de Honduras, según informó el alcalde.