Iván Duque y Michelle Bachelet, unidos en un informe que reta a la polarización en América Latina

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet y el expresidente de Colombia Iván Duque copresidieron la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, cuyo informe final logró el acuerdo de un grupo de comisionados de tradiciones ideológicas opuestas en un momento de alta polarización política en la región.

El documento, titulado “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, fue convocado por José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal desde octubre de 2022.

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El documento fue elaborado a lo largo de más de un año de trabajo de una comisión de alto nivel que sesionó de manera presencial en tres ocasiones: Santiago de Chile en mayo de 2025, Ciudad de México en octubre de 2025 y Río de Janeiro en febrero de 2026 para parte de su finalización.

En el prólogo del informe, Salazar-Xirinachs afirma que la comisión está integrada por personalidades de distintas nacionalidades y orientaciones políticas, y sostiene que el hecho de que ese grupo haya llegado a un acuerdo sólido sobre el diagnóstico y las recomendaciones, en un contexto de fragmentación y polarización regional, constituye una fuente de legitimidad para el documento.

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Cortesía

Tanto Bachelet y Duque desarrollan ese mismo argumento en la sección de “Presentación”, que firman en conjunto como copresidentes. Los dos exmandatarios explican que provienen de trayectorias profesionales distintas y de tradiciones ideológicas diversas, y afirman que, pese a esa diversidad, alcanzaron acuerdos en lo fundamental.

Citan ese resultado como ejemplo frente a un escenario regional marcado por el aumento de la polarización y por discursos que presentan al adversario político como una amenaza existencial. Definen esa posibilidad de encuentro en medio del desacuerdo como “la promesa del pluralismo” dentro del documento.

El trabajo de la comisión contó con el apoyo de una secretaría técnica integrada por Andrés Boeninger, Sebastián Herreros, Sergio Rivero y Cecilia Vera, oficiales de asuntos económicos de la Cepal, bajo la coordinación de Raquel Chanto y con la asesoría de Luis F. Yáñez. Carlos Ominami y Daniel Zovatto participaron como consultores externos.

Michelle Bachelet Foto: Cortesía

El proceso recibió además el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres, y de la vicesecretaria general, Amina Mohammed. Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Aloizio Mercadante, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, fueron anfitriones de las dos últimas reuniones presenciales de la comisión.

Dentro del informe, de 414 páginas, identifica además ocho “rupturas” que, según la comisión, están transformando el orden mundial, entre ellas la erosión del multilateralismo, el paso de la hegemonía unipolar a la competencia multipolar y el retroceso democrático generalizado, y presenta diez propuestas para que los países de la región aprovechen sus activos estratégicos, entre ellos minerales críticos y seguridad alimentaria, en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China.

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Salazar-Xirinachs anunció que la Cepal organizará eventos de diálogo nacionales y regionales para socializar el informe con gobiernos y sociedades de la región en los próximos meses.