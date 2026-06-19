Perú despliega a miles de policías tras protestas convocadas por el candidato de izquierda Roberto Sánchez

Las autoridades de Perú han desplegado 7.000 agentes de la Policía en la provincia de Lima ante la movilización convocada para este viernes, 19 de junio, por el partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, en “defensa del voto”.

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Las protestas se convocaron a medida que va finalizando el recuento de la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio que, hasta el momento, le otorga 44.000 votos menos que a su rival, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El ministro del Interior peruano, José Zapata, ha indicado que “son 7.000 (los) efectivos policiales que están comprometidos con las marchas que están convocadas” solo en Lima, en una entrevista concedida a la emisora Exitosa en la que ha defendido el despliegue para “que impere el respeto al derecho de los otros, (…) a la propiedad privada y pública, también”.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, informó que más de 7 mil efectivos policiales serán desplegados en Lima Metropolitana para resguardar las movilizaciones convocadas por Juntos por el Perú.



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Mientras, el candidato de izquierdas se ha personado este mismo viernes en las dependencias del Ministerio del Interior, de acuerdo a las informaciones del diario ‘La República’, si bien no han trascendido más detalles sobre un encuentro con el titular de la cartera ministerial.

Juntos por el Perú anunció este martes la convocatoria de la marcha alegando la “defensa del voto, la victoria del pueblo y la democracia” y que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado”, denunciando a su vez la “falta de transparencia de los organismos estatales durante el proceso electoral”.

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“El partido ha convocado a una jornada de protesta que exige justicia electoral y el reconocimiento a la victoria del pueblo”, dijo Sánchez en una rueda de prensa en la sede del partido Juntos por el Perú.

Con poco más del 99,5 % de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50,12 % de los votos, mientras que Sánchez se queda con el 49,88 % de los apoyos del electorado peruano.

Esta combinación de imágenes, creada el 5 de junio de 2026, muestra al candidato presidencial peruano del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (izq.), gesticulando mientras se dirige a sus seguidores durante el cierre de su campaña en Lima el 4 de junio de 2026 Foto: AFP

Aunque la diferencia es reducida —apenas 0.24 puntos porcentuales—, esta representa una ventaja de 44.101 votos a favor de la excongresista e hija del expresidente Alberto Fujimori.

La coalición Juntos por el Perú aseguró el jueves que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las actas de votación de los peruanos en Estados Unidos y en Argentina.

La voluntad popular “está siendo vulnerada por una grave afectación a la defensa de ese voto, a la normativa electoral, al haber cambiado los procedimientos de la elección en la segunda vuelta con el voto de los peruanos en el exterior”, dijo Sánchez.