El candidato izquierdista a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que va perdiendo en el conteo oficial por estrecho margen ante la derechista Keiko Fujimori, anunció este jueves 18 de junio una protesta en defensa del voto tras alegar presuntas irregularidades en el escrutinio.

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La marcha, que se realizará este viernes 19 de junio en Lima, ocurrirá luego de que Fujimori amplió a casi 40.000 votos su ventaja sobre Sánchez, con cerca del 99,40 % de las actas escrutadas.

Fujimori reunía el 50,10 % de los votos frente al 49,89 % de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentaron el 7 de junio en las elecciones presidenciales de Perú. Foto: AP

“El partido ha convocado a una jornada de protesta que exige justicia electoral y el reconocimiento a la victoria del pueblo”, dijo Sánchez en una rueda de prensa en la sede del partido Juntos por el Perú.

Según el líder izquierdista, será una “movilización pacífica” en la que pedirán el “respeto al voto”.

La coalición Juntos por el Perú aseguró este jueves 18 de junio que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las actas de votación de los peruanos en Estados Unidos y en Argentina.

La voluntad popular “está siendo vulnerada por una grave afectación a la defensa de ese voto, a la normativa electoral, al haber cambiado los procedimientos de la elección en la segunda vuelta con el voto de los peruanos en el exterior”, dijo Sánchez. Por ello, la agrupación ha pedido anular miles de votos de peruanos en el exterior.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anuncia una marcha pacífica para este viernes



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Para declarar un ganador, la autoridad electoral debe revisar aún actas impugnadas que contienen unos 256.000 votos, lo que puede llevar al menos dos semanas. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

Fuerza Popular, partido de Fujimori, ha señalado que esperará el 100 % del conteo para proclamarse ganador.

Keiko Fujimori aumenta su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez y se perfila como nueva presidenta de Perú

Una delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada” en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de Perú. Foto: AP

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la Presidencia, mientras que Sánchez hace su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

*Con información de AFP.