Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello en poderoso cargo en el Gobierno venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, integró el lunes en su gabinete a la hija del poderoso ministro del Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.

Daniella Cabello —sancionada por Estados Unidos— fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

Daniella Cabello “asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, publicó la presidenta interina en Telegram.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional. Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera. Venezuela, abierta al mundo”, anunció Rodríguez en Facebook.

Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela. Foto: AFP

Rodríguez asumió la Presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas. Al frente de la Presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

La nueva ministra de Turismo fue sancionada por el Tesoro estadounidense en 2024 al acusarla de apoyar órdenes de Maduro de “reprimir a la sociedad civil” para declararse ganador de los comicios de ese año “fraudulentamente”.

Delcy Rodríguez anuncia cierre de la temida cárcel El Helicoide, denunciada como centro de tortura

Ese mismo año, fue nombrada por Maduro como jefa de la Agencia de promoción de exportaciones de Venezuela y de un ente denominado Marca País Venezuela para la promoción turística.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: AFP

Daniella Cabello reemplazará a Leticia Gómez, una mujer cubana que había llegado al vecino país en 2001 de la mano de Manuel Marrero Cruz, quien fue el primer ministro cubano en ejercer en Venezuela y que entonces era el jerarca del grupo hotelero Gaviota S. A.

Dicho nombramiento ha sido interpretado como un acercamiento hacia Diosdado Cabello, quien encarna el ala radical del chavismo y es considerado uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo. Además de ministro del Interior es el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

Su familia ha ostentado altos cargos en la administración pública en la era chavista. Marleny Contreras, su esposa, ocupó el Ministerio de Turismo en 2015 durante el primer mandato de Maduro, luego del fallecimiento de Hugo Chávez. Su hermano, José David Cabello, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.

*Con información de AFP.