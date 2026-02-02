Mundo

Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello en poderoso cargo en el Gobierno venezolano

La mandataria interina dio el anuncio este lunes, en medio de rumores de pugnas de poder en el régimen chavista.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de febrero de 2026, 7:05 p. m.
Delcy Rodríguez y Daniella Cabello
Delcy Rodríguez y Daniella Cabello Foto: Getty Images / Gobierno de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, integró el lunes en su gabinete a la hija del poderoso ministro del Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.

Daniella Cabello —sancionada por Estados Unidos— fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

Daniella Cabello “asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, publicó la presidenta interina en Telegram.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional. Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera. Venezuela, abierta al mundo”, anunció Rodríguez en Facebook.

Estados Unidos

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Estados Unidos

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

Estados Unidos

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Estados Unidos

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

Mundo

Donald Trump anunció importante acuerdo comercial con India tras “dejar de comprar petróleo ruso”

Mundo

Canciller colombiana ofrece rueda de prensa previa a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Estados Unidos

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Mundo

Régimen venezolano excarceló al activista Javier Tarazona tras haber estado más de cuatro años en prisión

Mundo

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

Mundo

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela. Foto: AFP

Rodríguez asumió la Presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas. Al frente de la Presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

La nueva ministra de Turismo fue sancionada por el Tesoro estadounidense en 2024 al acusarla de apoyar órdenes de Maduro de “reprimir a la sociedad civil” para declararse ganador de los comicios de ese año “fraudulentamente”.

Delcy Rodríguez anuncia cierre de la temida cárcel El Helicoide, denunciada como centro de tortura

Ese mismo año, fue nombrada por Maduro como jefa de la Agencia de promoción de exportaciones de Venezuela y de un ente denominado Marca País Venezuela para la promoción turística.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: AFP

Daniella Cabello reemplazará a Leticia Gómez, una mujer cubana que había llegado al vecino país en 2001 de la mano de Manuel Marrero Cruz, quien fue el primer ministro cubano en ejercer en Venezuela y que entonces era el jerarca del grupo hotelero Gaviota S. A.

Dicho nombramiento ha sido interpretado como un acercamiento hacia Diosdado Cabello, quien encarna el ala radical del chavismo y es considerado uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo. Además de ministro del Interior es el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

Su familia ha ostentado altos cargos en la administración pública en la era chavista. Marleny Contreras, su esposa, ocupó el Ministerio de Turismo en 2015 durante el primer mandato de Maduro, luego del fallecimiento de Hugo Chávez. Su hermano, José David Cabello, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

x

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Yesenia Mata, primera latina al frente de Servicios para Veteranos en Nueva York.

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Punxsutawney Phil sale de su madriguera ante la mirada de miles de personas en Pensilvania.

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

Delcy Rodríguez y Daniella Cabello

Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello en poderoso cargo en el Gobierno venezolano

Histórico acuerdo entre Estados Unidos e India tras una conversación entre Trump y Modi

Donald Trump anunció importante acuerdo comercial con India tras “dejar de comprar petróleo ruso”

Daniel García-Peña, Rosa Villavicencio y Pedro Sánchez.

Canciller colombiana ofrece rueda de prensa previa a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

x

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

China supera a Rusia en cantidad de submarinos de propulsión nuclear activos

China lidera su proyecto marítimo nuclear y supera a Rusia en número de submarinos

.

Arrestan al hijo de la princesa heredera de Noruega, en medio de grave escándalo sexual

Noticias Destacadas