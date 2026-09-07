Kim Jong-un eleva la tensión con EE. UU.: busca implementar armamento nuclear en la marina

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que su país desarrollará una marina equipada con capacidades nucleares y preparada para participar en un eventual conflicto, en un nuevo paso de Pyongyang para fortalecer su poderío militar en medio de las tensiones con Estados Unidos y sus aliados en Asia.

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Kim hizo las declaraciones durante una ceremonia realizada en la ciudad portuaria de Wonsan, donde Corea del Norte puso oficialmente en servicio el destructor Kang Kon, un buque de unas 5.000 toneladas que, según el mandatario, será incorporado al sistema estatal de respuesta nuclear del país.

“Debemos asegurar que la operación diversificada y efectiva de nuestros sistemas de combate nuclear esté preparada para una guerra real mediante el desarrollo de nuestra Marina en una fuerza con armas nucleares”, declaró Kim, de acuerdo con la agencia estatal norcoreana KCNA.

El Kang Kon es el segundo destructor de nueva generación de 5.000 toneladas incorporado recientemente por Corea del Norte. El primero, denominado Choe Hyon, fue presentado meses atrás como parte de los esfuerzos del régimen para modernizar sus fuerzas navales y ampliar sus capacidades militares.

El anuncio coincide con el inicio de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, conocidos como Freedom Edge. Las maniobras buscan reforzar la cooperación entre los tres países frente a las crecientes amenazas militares de Pyongyang.

Las autoridades norcoreanas han criticado reiteradamente este tipo de ejercicios, al considerar que representan una amenaza directa para su seguridad. Kim ha utilizado la presencia militar estadounidense y las alianzas de Washington en la región como uno de los principales argumentos para justificar el fortalecimiento de su arsenal.

La incorporación del Kang Kon también tiene un significado especial para Pyongyang. El buque había sufrido un accidente durante su lanzamiento inicial, un episodio que generó una fuerte reacción del propio Kim. Posteriormente, fue recuperado y reparado hasta entrar oficialmente en servicio.

Este es el buque norcoreano. Foto: AFP

Aunque Corea del Norte asegura que el destructor formará parte de su sistema de respuesta nuclear, no está completamente claro qué tipo de armamento nuclear podría portar. Sin embargo, medios estatales han presentado la nave como una pieza fundamental en la estrategia de disuasión del país.

Kim también anticipó nuevos desarrollos para la Marina norcoreana, mientras su Gobierno busca ampliar la capacidad de operar en sus costas y proyectar mayor poder militar en la región.

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