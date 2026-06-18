La Spice Girl que conquistó el corazón Camilla Parker y hoy está en el círculo más íntimo de la familia real

¿Qué tienen en común las Spice Girls con la monarquía británica? Recientemente una de ellas se ha visto en varios de los actos oficiales y conversando con la reina Camilla. Hoy forma parte de su círculo más íntimo.

Se trata de Geri Halliwell, “Ginger Spice”, reconocida por ser la más extrovertida, atrevida, patriota y carismática de todas. Proyectaba energía, confianza, irreverencia y empoderamiento femenino. Además, Halliwell fue una de las principales voceras del Girl Power, que terminó convirtiéndose en símbolo del grupo.

Su vestido Union Jack fue su look más icónico. Era un minivestido con la bandera británica que utilizó durante los Brit Awards de 1997 y que hoy es considerado uno de los atuendos más famosos de la historia del pop. Como complemento utilizó unas plataformas gigantes, estilo zapatos Buffalo, en colores metálicos.

Carlos III, rey de Inglaterra, reunido con las Spice Girls. Foto: WireImage

Halliwell, además, es recordada por combinar prendas deportivas con brillos y lentejuelas, al mejor estilo de Moschino o Versace de los años 90. Su cercanía con la reina es más que evidente. Aunque tras la coronación de Carlos III, Camilla Parker Bowles prescindió de la tradición de contar con damas de compañía como parte de su séquito, actualmente tiene seis asistentes, conocidas en palacio como las compañeras de la Reina. La novedad es que Ginger Spice se ha convertido, extraoficialmente, en su séptima compañera. De hecho, durante la celebración del Día de la Commonwealth, el pasado mes de marzo, Camilla pronunció un discurso sobre el empoderamiento y la unidad de la mujer, haciendo referencia al legado de Halliwell.

El apoyo de la ex Spice Girl a la Reina ha trascendido a la opinión pública. “Geri apoya la mayoría de las causas importantes y Camilla la ha llevado a varias visitas a organizaciones benéficas”. Por ejemplo, al centro Maggie’s, una organización que apoya a personas con cáncer en Cheltenham, en donde ambas participaron de la conmemoración de sus 30 años de historia trabajando por la comunidad. A los eventos suelen llegar juntas con toda la pompa real y se dice que Geri siempre escucha atentamente las historias que las personas comparten con la Reina.

Ambas comparten la afición por los caballos y se dice que probablemente estarán juntas en un carruaje durante Ascot, un prestigioso evento de carreras de caballos en Berkshire, famoso por el estricto código de vestimenta, sombreros extravagantes y el fuerte vínculo del evento con la familia real que asiste cada junio. En sus encuentros se saludan con un beso en la mejilla.

Vínculo real

La relación de amistad entre Geri y la Familia Real se remonta a 1997, cuando el rey Carlos, entonces príncipe de Gales, coincidió con las Spice Girls durante la gala anual de The Prince’s Trust. Desde sus inicios apoyó al grupo y acompañó su ascenso al estrellato. De hecho, las Spice Girls manifestaron en varias ocasiones que estaban orgullosas de ese hombre moderno y con conciencia social, a quien admiraban como representante de su país.

La reina Camilla Parker junto a Geri Halliwell-Horner compartiendo una tasa de té. Foto: Getty Images

¿Y dónde queda Victoria Beckham? La Posh Spice, elegante, sofisticada y glamurosa, famosa por su little black dress y tacones aguja, marcada por una estética muy cercana al Gucci de Tom Ford, también mantiene una relación cercana con Carlos y Camilla. Se ha reunido con ellos en varias ocasiones junto con su esposo, David Beckham, especialmente en banquetes de Estado.

Hay que recordar que el Rey nombró caballero (Sir) a Beckham por su trayectoria en el fútbol, su labor filantrópica y su papel como embajador del Reino Unido. Así mismo, comparte con él su interés por la sostenibilidad y la naturaleza.

Lo cierto es que el legado de las Spice Girls llegó mucho más lejos que las listas de éxitos. Mientras Victoria encontró su lugar en la moda y la alta sociedad, Geri Halliwell construyó un inesperado puente entre el fenómeno del Girl Power y el corazón de la reina Camilla.