Tom Holland y Zendaya se casaron en una ceremonia privada en Inglaterra. Se conocen los primeros detalles del evento

Durante años, Tom Holland y Zendaya han construido una de las relaciones más populares de Hollywood, sin embargo, para ambos, lo más importante ha sido la discreción. Esta decisión se reflejó en uno de los momentos más importantes de sus vidas, el matrimonio. Un paso que el mundo del espectáculo esperaba, pero que finalmente salió a la luz después de la celebración familiar.

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Los protagonistas de ‘Spiderman: Brand New Day’ celebraron su boda privada el pasado 4 de agosto en el exclusivo hotel Beaverbrook, ubicado en Surrey, Inglaterra, cerca de la ciudad natal del actor. A la reunión asistieron familiares y amigos cercanos y se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad, según reveló la revista People.

Una celebración íntima, sin celulares y rodeada de naturaleza

Beaverbrook es un histórico hotel de lujo que cuenta con una gran vegetación y está enmarcado por un majestuoso bosque, que garantizó la privacidad del evento. En total son 56 habitaciones y suites, rodeadas por una finca de 370 acres.

Uno de los detalles que se conoció fue el código de vestimenta: esmoquin negro con flores en el ojal de las chaquetas.

El acceso estuvo condicionado a una serie de lineamientos que debían cumplir los invitados, por ejemplo, nadie podía utilizar su teléfono celular durante la celebración ni compartir información sobre su presencia en el hotel. Por esa razón, en redes sociales no hubo filtraciones del esperado casamiento y la pareja no ha compartido aún detalles del festejo.

La historia de amor

La relación entre Tom Holland y Zendaya comenzó en 2016, durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y Michelle “MJ” Jones. Desde el inicio surgieron rumores sobre una posible relación sentimental, aunque ambos insistieron durante varios años en que solo eran amigos.

Después volvieron a compartir pantalla en Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021), películas que consolidaron tanto el éxito de la franquicia como la química entre los dos actores. En 2021 fueron fotografiados besándose en un automóvil en Los Ángeles, imágenes que confirmaron públicamente una relación que hasta entonces habían mantenido en privado.

Recientemente, ambos participaron en Spider-Man: Brand New Day y en The Odyssey, la nueva producción dirigida por Christopher Nolan.

Zendaya y Tom Holland sostienen una relación sentimental desde el 2021. Foto: Instagram @zendaya

A lo largo de estos años, tanto Holland como Zendaya han dedicado palabras de admiración mutua en distintas entrevistas. En 2021, durante una conversación con InStyle, Zendaya describió a Tom como “una de las personas más talentosas con las que he trabajado” y destacó que compartir escenas con él siempre era un placer.

Por su parte, Tom Holland ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de Zendaya en su vida. En una entrevista con BuzzFeed, aseguró que ella es “la mejor persona que conozco”, mientras que en conversaciones posteriores explicó que se siente afortunado de tener a alguien con quien compartir tanto la vida personal como la profesional.