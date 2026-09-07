Emmanuel Macron sorprende al hablar de videojuegos: se prepara algo que pocos esperaban

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sorprendió este lunes, 7 de septiembre, con un anuncio que pone a los videojuegos en un lugar poco habitual dentro de la política cultural del país. Durante el Sommet Lumière, el mandatario planteó una iniciativa con alcance internacional.

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Macron quiere reconocer los videojuegos como cultura

La propuesta surgió durante una jornada dedicada al futuro del cine y de la imagen animada, en la que participaron representantes de más de 65 países y figuras de distintas industrias creativas. Allí, Macron defendió que los videojuegos ya ocupan un lugar importante dentro de la cultura contemporánea.

“Considero profundamente que el videojuego es parte de nuestra cultura y debe ser parte de la excepción cultural francesa, como lo hemos podido hacer para el cine y todas las creaciones”, afirmó Macron durante su intervención.

La llamada excepción cultural francesa es el modelo mediante el cual Francia ha buscado proteger y promover sus propias expresiones culturales frente a la competencia internacional. Para Macron, los videojuegos deberían entrar también en esa lógica.

Una propuesta que busca reunir a la industria

El presidente francés anunció entonces la creación de un festival internacional dedicado a los videojuegos. La intención, según explicó, es que no sea únicamente un espacio para jugadores, sino un encuentro que reúna diferentes sectores relacionados con esta industria.

“Crearemos un festival internacional del videojuego pensado desde el principio como un gran rendimiento mundial de la creación, de la innovación de los jugadores y de la industria”, señaló Macron.

Macron anunció un nuevo escenario mundial para la industria de los videojuegos. Foto: Manon Cruz/Pool Reuters via AP

El mandatario también destacó que Francia ya cuenta con producciones que han conseguido reconocimiento fuera de sus fronteras y que, a su juicio, demuestran el potencial creativo del sector.

“Los grandes éxitos mundiales franceses y los videojuegos recuerdan esta fecundidad, esta creación, esta creatividad que también es una industria”, sostuvo.

Macron busca darle mayor protagonismo

La apuesta no se limita al entretenimiento. En su discurso, Macron presentó el videojuego como un espacio donde convergen distintas formas de creación y como una actividad con peso económico.

“Necesitamos ponerlo en el honor y lograr ganar la adhesión de todos”, concluyó el presidente francés al referirse a la necesidad de darle mayor reconocimiento al sector.

El anuncio se produjo como parte de las iniciativas presentadas durante el Sommet Lumière, encuentro que también abordó los cambios que atraviesan el cine y las industrias de la imagen por fenómenos como la inteligencia artificial y las nuevas plataformas digitales.