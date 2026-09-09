10 frases que marcaron la cita de Marco Rubio y el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla

La visita de Marco Rubio superó las expectativas y selló el giro diplomático que se ha dado tras la llegada de Abelardo De La Espriella al poder el pasado 7 de Agosto. El Secretario de Estado entregó declaraciones llenas de amistad, respeto y optimismo por el futuro del país y exaltó las buenas relaciones que hoy existen entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. El primer mandatario colombiano hizo lo propio. Estas fueron las frases que marcaron la tarde de este martes.

Marco Rubio y Abelardo De La Espriella en Barranquilla: estos son los cinco puntos clave del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos

1.“El presidente es un fanático del Tigre”, Marco Rubio

El Secretario de Estado aseguró que es posible que se dé una reunión entre Donald Trump y Abelardo De La Espriella. “Al presidente le encantaría. El presidente es un fanático del tigre. Quisiera reunirse con él. Como usted sabe, el presidente ha hecho una promesa de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer el presidente Trump a Colombia. Todo es posible”, dijo el alto funcionario norteamericano.

Rubio aseguró que Trump está muy entusiasmado con su elección y que ha hablado varias veces por teléfono con De La Espriella. Aseguró que la visita por ahora no está programada, pero no se descarta.

"Como usted sabe, el presidente ha hecho una promesa de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer el presidente Trump a Colombia. Todo es posible", Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

2.“Hay un tema que me toca el corazón y se lo dije al señor secretario”, Abelardo De La Espriella

El presidente le pidió al Secretario de Estado considerar la apertura de un consulado en Barranquilla, como hubo en el pasado. “Hay un tema que me toca el corazón y se lo dije al señor secretario: ‘Usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado’. Y me respondió: ‘No tenía ni idea’. Por eso, le pedí de todo corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia”, contó De La Espriella.

Abelardo De La Espriella le pidió a Marco Rubio que Estados Unidos abra un consulado en Barranquilla; esto respondió el secretario de Estado

“El Gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo un consulado en Barranquilla y luego en Bogotá, pero nos quitaron el de la primera ciudad. Así que las cosas tienen que volver a su orden.Esperamos pronto tener en Curramba la Bella el consulado americano”, agregó.

El Secretario de Estado contestó en la rueda de prensa: “Eso se me presentó hoy por primera vez cuando llegué al aeropuerto. Es una idea que me presentaron hace tres o cuatro horas. Esta ciudad tiene mucha energía, es parecida a Miami, en términos de clima y ambiente... Hay que estudiarlo, yo no estoy en contra, sería buenísimo”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva etapa en la relación con EE. UU. bajo los Acuerdos de Barranquilla, con tres grandes temas. Estos son los detalles tras su reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/aSniLqWPwh — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026

3.“Este gobierno ha heredado una serie de desastres”, Marco Rubio

Rubio elogió a Abelardo de la Espriella y, de manera implícita, criticó el legado de la administración de Gustavo Petro. El secretario de Estado estadounidense afirmó que el nuevo gobierno colombiano está enfrentando “los errores de los últimos cuatro años” y posteriormente habló de un “desastre institucional” que habría afectado la relación entre Colombia y Estados Unidos durante ese periodo.

Más adelante, Rubio endureció su descripción del legado de la administración de Gustavo Petro y habló de “cuatro años de un mal gobierno”. Según el funcionario estadounidense, ese periodo también “dañó mucho la relación entre Estados Unidos y Colombia”, una situación que calificó como algo que “no es natural”.

4.“Todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia”, Abelardo De La Espriella

Venezuela también ocupó un espacio importante en la conversación. El presidente Abelardo De La Espriella reconoció los problemas de la región fronteriza y pidió el apoyo de Estados Unidos para luchar contra la mafia en esa zona del país.

“Todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia”, y enumeró la “seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y energía”.

Así las cosas, indicó que “Colombia participará con los Estados Unidos, responsablemente, en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”.

5.“No es sostenible tener organizaciones, narcotraficantes, criminales y terroristas”, Marco Rubio

Marco Rubio, advirtió este martes sobre la presencia de organizaciones criminales y grupos considerados terroristas en territorio venezolano y su operación contra Colombia, en referencia directa a una pregunta de SEMANA sobre una eventual acción contra el ELN en la frontera entre ambos países.

“No es sostenible tener organizaciones, narcotraficantes, criminales y terroristas operando en el territorio nacional de otro país y amenazando dentro de este país. Ellos operan con impunidad y lo han hecho por mucho tiempo”, afirmó Rubio, que no descartó acciones militares contra el grupo guerrillero.

6.“Propusimos trabajar con los Estados Unidos”, Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella le propuso a Estados Unidos un respaldo para recuperar las regiones que fueron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Propusimos trabajar con los Estados Unidos en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, agencia oficial de Estados Unidos), otras agencias, el sector privado y empresas de ambos países”, dijo el mandatario.

De La Espriella busca, a través de Estados Unidos, atraer más inversión en temas de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva.

“Colombia también hará su parte. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión”, dijo el mandatario.

7. “Para haber elecciones hay que tener instituciones”, Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos también afirmó este martes que Venezuela debe reconstruir sus instituciones antes de celebrar nuevas elecciones. “Para haber elecciones, hay que tener instituciones. Hay que tener una Corte Suprema. Tienen que tener un comité electoral nacional. Tienen que tener maquinaria de votación. Tienen que tener partidos políticos. Tienen que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse”, dijo Rubio.

Dijo que el país necesita una “reconstrucción cívica” y de las instituciones que permita realizar elecciones válidas. “Hay que hacerlo de una manera apropiada. Si no, van a tener otro caos. Y eso no lo quiere nadie en el tema venezolano”, afirmó Marco Rubio durante su visita a Colombia.

8. “El Escudo de las Américas...Colombia va a cumplir plenamente con sus responsabilidades”

El presidente habló de la vinculación de Colombia a esta iniciativa liderado por el Gobierno Trump. “Otro punto importante, el Escudo de las Américas. Ya entramos en operación. Colombia va a cumplir plenamente con sus responsabilidades. Vamos a tener la sede en Medellín y vamos a hacer todo lo que sea necesario por atacar el crimen organizado y por darle a esos delincuentes el lugar que se merecen, que es una cárcel o una tumba”, dijo.

“Aquí lo digo sin eufemismo. Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde. También hablamos con el señor secretario sobre Venezuela. Para Colombia no es un asunto distante. Compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera viva con el vecino país”, agregó.

9. “Esperamos crear una época dorada de relación entre nuestros dos países y nuestra gente”, Marco Rubio

El Secretario de Estado habló en muy buenos términos de Colombia y de la relación tan estrecha que hay entre ambos países. “Había sido ya mucho tiempo. Vine la última vez como senador, pero durante los últimos cuatro años, en mi función de senador y después de secretario de Estado, no habíamos viajado acá. Y creo que hasta cierto punto eso mostró un poco de la distancia que se había creado entre nuestros gobiernos”, dijo. “Esperamos no solamente restaurar eso, sino también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países y nuestra gente”, concluyó.

10. ‘Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados’, Abelardo De La Espriella

“Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”, dijo el primer mandatario este martes. “Ningún país del mundo nos ha ayudado tanto como Estados Unidos”, agregó.