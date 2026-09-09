Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron este miércoles una nueva ofensiva contra objetivos estadounidenses y embarcaciones en el golfo, en represalia por la destrucción de cinco petroleros iraníes durante bombardeos atribuidos al ejército de Estados Unidos.

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El cuerpo militar de élite de Teherán aseguró que atacó una base estadounidense en Jordania, donde, según la agencia estatal IRNA, fueron alcanzadas instalaciones de mantenimiento y reparación, así como zonas de preparación y despliegue de aviones de combate F-35, F-16, F-15, entre otros.

“En el marco de esta operación dirigida a castigar al agresor”, los ataques provocaron “graves daños al enemigo”, afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Sin embargo, el ejército jordano informó que logró interceptar 18 de los 20 misiles iraníes lanzados contra su territorio. Los otros dos proyectiles, según el comunicado oficial, cayeron en zonas despobladas, sin que se reportaran de inmediato víctimas o daños significativos.

“Les advertimos que abandonen sus buques”: Irán bombardea base estadounidense Foto: AFP

La ofensiva iraní también se trasladó al mar. Los Guardianes anunciaron ataques contra dos barcos estadounidenses, ocho buques petroleros y otros diez navíos que intentaban atravesar el estratégico estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes habían advertido previamente a los petroleros ubicados en puertos de Kuwait y Baréin que abandonaran las embarcaciones ante la posibilidad de nuevos ataques.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) confirmó posteriormente que varios buques mercantes en el norte del golfo Arábigo y el golfo de Omán fueron alcanzados por fuego en medio de la actividad militar.

También reportó que un barco situado a unos 44 kilómetros al noroeste de Port Rashid, en Emiratos Árabes Unidos, se estaba volcando, posiblemente tras un ataque.

La nueva jornada de hostilidades ocurre después de que Estados Unidos anunciara el martes la destrucción de cinco petroleros iraníes. Washington aseguró que las tripulaciones fueron advertidas y tuvieron la oportunidad de abandonar las embarcaciones antes de los ataques.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió durante una visita a Colombia que Irán perdería más petroleros si continuaba atacando a barcos de la Armada estadounidense.

“Les advertimos que abandonen sus buques”: Irán bombardea base estadounidense Foto: AFP

Teherán respondió con una amenaza directa contra las bases militares de Washington en la región. El general Alí Abdolahi, jefe del Estado Mayor iraní, afirmó que cualquier ataque contra petroleros iraníes tendría consecuencias.

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La escalada también golpeó los mercados internacionales. El precio del petróleo Brent superó brevemente los 100 dólares por barril, mientras el conflicto mantiene prácticamente paralizado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Con información de AFP.