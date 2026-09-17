Donald Trump se reuniría con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York; estos son los detalles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca concretar una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará la próxima semana en Nueva York, según reveló este jueves, 17 de septiembre, el medio estadounidense Axios.

De acuerdo con fuentes citadas por dicho portal de noticias, el encuentro podría realizarse incluso desde el martes, en el marco de la agenda paralela que el mandatario estadounidense sostendrá durante el principal foro diplomático internacional que se realizará en la ciudad estadounidense.

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De confirmarse, sería el primer encuentro directo entre Trump y Rodríguez desde que la dirigente venezolana asumió el liderazgo del país tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación encabezada por autoridades estadounidenses.

Aunque Rodríguez era la entonces vicepresidenta del régimen, con la extracción del líder de la dictadura, ella ha estado al servicio de los intereses de los Estados Unidos, lo cual le ha valido los elogios del mandatario estadounidense en varias ocasiones.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

La eventual reunión se produciría en un momento de creciente acercamiento entre Washington y Caracas. En los últimos meses, ambos gobiernos han retomado contactos diplomáticos y avanzaron en acuerdos relacionados con el sector energético venezolano.

La posibilidad de una reunión ya había sido anticipada por el propio Trump. El pasado fin de semana, al ser consultado por periodistas sobre un posible encuentro con Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU, el mandatario respondió que era una opción abierta.

“Tal vez sí, tal vez”, señaló Trump a bordo del Air Force One, antes de referirse al reciente flujo de petróleo venezolano hacia Estados Unidos.

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La presencia de Rodríguez en Nueva York tampoco ha sido oficialmente anunciada por Caracas, aunque Bloomberg informó días atrás que la mandataria tiene previsto asistir a la Asamblea General y sostener reuniones de alto nivel durante su visita. Reuters indicó posteriormente que no había podido confirmar de manera independiente los planes de la mandataria.

Donald Trump se reuniría con Delcy Rodríguez la próxima semana. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Según Axios, el encuentro sería una nueva señal del fortalecimiento de los vínculos entre ambos gobiernos y podría generar reacciones entre sectores de la diáspora venezolana en Estados Unidos, especialmente en Florida, donde persisten críticas hacia figuras históricamente vinculadas al chavismo.

Trump tiene previsto participar en la Asamblea General de la ONU la próxima semana y sostener varias reuniones bilaterales con líderes internacionales, incluyendo encuentros relacionados con la situación en Medio Oriente.

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Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno venezolano han confirmado oficialmente la fecha o los detalles de la eventual reunión entre ambos líderes.