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Stephen King insultó a Donald Trump: propuso polémico título para su autobiografía: “Cabr...”

Stephen King lanzó una dura frase contra Trump y la convirtió en el supuesto título de un libro.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

17 de septiembre de 2026 a las 7:57 p. m.
Stephen King sorprendió al revelar cómo titularía una autobiografía de Donald Trump.
Stephen King sorprendió al revelar cómo titularía una autobiografía de Donald Trump. Foto: Getty Images

Stephen King volvió a utilizar su cuenta de X para lanzar una fuerte crítica contra Donald Trump.

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Stephen King recurrió a un fuerte insulto para hablar de Trump

Esta vez, el escritor estadounidense recurrió a un insulto para plantear cuál podría ser, según él, el título de una eventual autobiografía del mandatario.

King escribió: “La autobiografía de Trump podría titularse EL CABR** COMPLETO”.

El autor estadounidense sorprendió con una referencia directa a la vida y trayectoria del presidente.
El reconocido escritor volvió a utilizar X para lanzar una nueva crítica contra el mandatario. Foto: @StephenKing

La frase se suma a una serie de publicaciones en las que el autor de It y El resplandor ha cuestionado públicamente al presidente estadounidense y diferentes decisiones de su administración.

Las críticas de King contra Trump

En una de sus publicaciones recientes, King también se refirió a los niveles de aprobación de Trump y a la manera en que el mandatario interpreta esos resultados.

“Los números de Trump están por los suelos, pero a él no le importa. Este megalómano narcisista en realidad cree que sus números de encuestas son ‘los mejores que han sido jamás’”, escribió el novelista.

En ese mismo mensaje, King añadió una advertencia dirigida a los estadounidenses de cara a futuras elecciones: “La próxima vez, ten cuidado con a quién votas. No lo hagas a la ligera. Sí marca una diferencia”.

El escritor también ha utilizado su cuenta para cuestionar otros asuntos relacionados con el gobierno de Trump. En agosto, por ejemplo, escribió: “La próxima vez que veas a Trump haciendo el baile del viejo a YMCA, recuerda que está bailando por encima de la Primera Enmienda”.

En otra publicación, King se refirió a la política exterior estadounidense y afirmó: “Tras fracasar en bombardear a Irán hasta someterlo, Trump ahora intenta tuitear al mundo para que crea en sus fantasías”.

Una postura que ha repetido en X

Los mensajes anteriores muestran que el comentario sobre la supuesta autobiografía no es el único ataque de King contra Trump.

El escritor también publicó: “Retuitea si te arrepientes de haber votado por Trump”.

Más recientemente, cuestionó las decisiones ambientales de la administración con una pregunta: “¿Está la administración Trump destruyendo deliberadamente el medioambiente?”.

Y sobre los aranceles impuestos durante el gobierno de Trump, King fue igualmente directo: “Joder a Trump y joder sus aranceles. No se actúa así con los amigos”.