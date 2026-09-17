“La relación entre Colombia y los EE. UU. estará mejor que nunca”: Bernie Moreno y María Araújo compartieron mensaje

En un encuentro celebrado en la Residencia de Colombia en Washington D. C., la recién designada embajadora María Consuelo Araújo y el senador estadounidense Bernie Moreno enviaron un mensaje conjunto para oficializar la apertura de una etapa renovada en los vínculos diplomáticos entre ambos países.

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La agenda de trabajo, promovida en representación del presidente Abelardo De La Espriella, buscará cimentar la cooperación bilateral sobre los pilares de la confianza mutua, el fortalecimiento de las instituciones y la consecución de resultados socioeconómicos tangibles.

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Durante el encuentro, el senador norteamericano destacó el triunfo electoral del mandatario colombiano y expresó un firme respaldo a la gestión que inicia la delegación diplomática en la capital estadounidense, augurando un periodo de estrecha colaboración estratégica e intercambio económico y político entre las dos naciones.

Respaldo legislativo y enfoque en la seguridad e institucionalidad

En su intervención, el congresista Bernie Moreno subrayó la relevancia del liderazgo ejecutivo y diplomático para impulsar el desarrollo social de la población colombiana, manifestando el compromiso del estamento político norteamericano de trabajar de la mano con las autoridades del país suramericano.

“Es un día nuevo aquí para Colombia en los Estados Unidos; la relación entre Colombia y los Estados Unidos nunca va a estar mejor de hoy para adelante. Obviamente, Abelardo (De La Espriella), una victoria increíble, vamos a cambiar el futuro de Colombia”, señaló Moreno.

“Es increíble tener aquí a una embajadora que va a trabajar todos los días para mejorar la relación entre Colombia y los Estados Unidos y también tener un presidente que entiende que lo más importante es que el pueblo de Colombia salga para adelante”, concluyó el senador de EE. UU.

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Por su parte, la embajadora María Consuelo Araújo agradeció las expresiones de apoyo e instó a traducir la buena sintonía diplomática en acciones concretas que beneficien de manera directa a la ciudadanía y apoyen las labores de reconstrucción tras las recientes contingencias nacionales.

“Vamos a volver este buen ambiente en resultados; resultados para nuestra gente en Colombia, para reconstruir, para volver a creer en la legalidad, en la seguridad y en las instituciones (...) Gracias por la solidaridad del gobierno y del pueblo norteamericano con los afectados, pero además gracias por este equilibrio entre devolver la seguridad y garantizar la prosperidad de nuestra gente”, comentó Araújo.

Perspectivas del trabajo diplomático en Washington

María Consuelo Araújo, embbajadorta de Colombia en EE. UU. Foto: Embajada de Colombia en EE.UU.

La agenda que liderará Araújo en territorio estadounidense priorizará el restablecimiento de la confianza inversionista, la cooperación en materia de defensa e inteligencia, así como el fortalecimiento de la seguridad hemisférica.

Ambos voceros coincidieron en que el esfuerzo mancomunado entre la administración de De La Espriella y el Congreso de EE. UU. será determinante para consolidar la estabilidad regional y la reactivación económica del país.