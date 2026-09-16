En foto con Donald Trump, la embajadora María Consuelo Araújo formalizó su misión diplomática en Washington

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, presentó este martes sus cartas credenciales ante el presidente estadounidense, Donald Trump, en una ceremonia realizada en la Casa Blanca, un acto protocolario que marca oficialmente el inicio de sus funciones diplomáticas ante el Gobierno de Washington; este miércoles se hizo oficial la foto del encuentro.

Durante el encuentro, Araújo transmitió al mandatario estadounidense el mensaje del presidente Abelardo De La Espriella sobre la intención de fortalecer y renovar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, con énfasis en temas de seguridad, prosperidad económica y cooperación entre ambos países.

Según informó la Embajada de Colombia en Estados Unidos, la diplomática expresó el compromiso del Gobierno nacional con una agenda de trabajo orientada a obtener resultados concretos en asuntos de interés común para ambas naciones.

“Durante la presentación de sus credenciales al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, la embajadora María Consuelo Araújo transmitió el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella con una relación renovada y fortalecida entre Colombia y Estados Unidos, con la seguridad, la prosperidad y los resultados concretos en el centro”, señaló la misión diplomática a través de sus redes sociales.

La imagen difundida por la embajada muestra a la diplomática colombiana junto al presidente Trump durante la ceremonia oficial en la Casa Blanca, uno de los actos diplomáticos más relevantes para los nuevos jefes de misión acreditados ante el Gobierno estadounidense.