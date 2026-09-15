“La peor elección”: jefe de la Nasa respondió al mensaje de Donald Trump sobre la IA

El debate sobre el avance de la inteligencia artificial sumó una nueva voz desde el Gobierno de Estados Unidos. Jared Isaacman, administrador de la NASA, respaldó públicamente la postura expresada por el presidente Donald Trump y advirtió sobre las consecuencias que, según él, tendría para el país quedarse atrás en esta carrera tecnológica.

China respondió a líderes de Estados Unidos que piden frenar la IA y lanzó contundente mensaje

Isaacman respondió al mensaje del mandatario y dejó clara su posición. “El punto del Presidente, y estoy completamente de acuerdo, es que la peor elección es quedarnos atrás y esperar que nuestros adversarios manejen responsablemente una tecnología con el potencial de elevar naciones y cambiar civilizaciones”, afirmó.

El administrador de la NASA defendió que Estados Unidos conserve el liderazgo tecnológico. Foto: @NASAAdmin

El administrador de la NASA agregó: “La mejor elección es seguir asegurando que América tenga la IA superior, tal como debemos liderar en cada tecnología que dará forma al futuro”.

La advertencia de Trump

La intervención de Isaacman se produjo después de que Trump defendiera el ritmo con el que Estados Unidos está desarrollando esta tecnología y la infraestructura necesaria para sostenerla, incluidos los centros de datos.

El presidente estadounidense sostuvo que el liderazgo actual de su país es precisamente lo que ha permitido el crecimiento del sector.

“La única razón por la que se está produciendo este auge de la IA y los centros de datos es porque Estados Unidos lidera, por mucho, a todos los demás países”, escribió Trump.

El mandatario pidió mantener la ventaja de Estados Unidos y utilizó una llamativa expresión. Foto: @realDonaldTrump

El mandatario acompañó esa afirmación con una advertencia dirigida a quienes plantean mayores restricciones: “¡No maten a la gallina de los huevos de oro!”.

Una carrera que Washington no quiere frenar

Con su respuesta, Isaacman planteó que el debate no debería centrarse únicamente en los riesgos de esta tecnología, sino también en la posibilidad de que Estados Unidos pierda ventaja frente a otros países.

Su mensaje coincide así con la defensa de Trump de mantener el liderazgo estadounidense en una tecnología que ambos presentan como determinante para el futuro.