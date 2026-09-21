Guerras, inteligencia artificial y la inédita reunión Trump con Delcy Rodríguez: así arranca la Asamblea General de la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas arranca esta semana en Nueva York con una agenda dominada por los conflictos internacionales, la inteligencia artificial, la crisis climática y una serie de reuniones bilaterales que han captado la atención diplomática mundial.

Entre ellas sobresale un encuentro que hasta hace pocos meses parecía impensable, como es la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Más de 130 jefes de Estado y de Gobierno se darán cita en la sede de la ONU en un momento marcado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la continuidad del conflicto en Ucrania y los debates sobre el futuro de la gobernanza internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, afronta además sus últimos meses en el cargo, mientras comienza la discusión sobre su sucesión.

Uno de los focos principales será la situación en Medio Oriente, con Donald Trump, que aprovechará su intervención ante la Asamblea para defender la política exterior de su administración y reiterar su postura sobre Irán, país que sigue ocupando un lugar central en las discusiones internacionales tras meses de tensiones militares en la región.

La guerra en Ucrania volverá a tener un lugar importante con la intervención de Volodimir Zelenski. Foto: AP Photo/Alex Brandon

La guerra en Ucrania también ocupará un lugar destacado con la intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, buscará mantener el respaldo internacional frente a la invasión rusa, mientras varios líderes insistirán en los efectos del conflicto sobre la seguridad alimentaria y energética global.

Otro de los temas emergentes será la inteligencia artificial. Naciones Unidas ha promovido nuevas discusiones sobre regulación y gobernanza tecnológica, en medio de advertencias sobre los riesgos que representa el rápido desarrollo de estas herramientas y la ausencia de reglas globales claras.

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Sin embargo, una de las reuniones que más expectativa genera es el encuentro previsto entre Trump y Delcy Rodríguez. La Casa Blanca confirmó que ambos sostendrán una reunión durante la Asamblea General, en lo que será el primer contacto presencial entre los dos líderes desde la caída de Nicolás Maduro y el ascenso de Rodríguez al poder en Venezuela.

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán en Estados Unidos esta semana. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Axios reveló inicialmente que Trump preparaba el encuentro, mientras que la Casa Blanca confirmó posteriormente que se tratará de una reunión informal en el marco de la agenda del mandatario estadounidense en Nueva York.

El encuentro ha generado reacciones encontradas dentro de la diáspora venezolana en Estados Unidos y entre sectores políticos que cuestionan el acercamiento de Washington a figuras históricamente vinculadas al chavismo. No obstante, la administración Trump considera la transición venezolana como uno de sus principales logros de política exterior reciente.

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Además de Rodríguez, Trump sostendrá reuniones bilaterales con líderes de Reino Unido, Japón, Irak y representantes de los países del Golfo, en una agenda marcada por los conflictos internacionales y las negociaciones estratégicas.