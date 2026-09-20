Ucrania ataca con drones la refinería de petróleo Kapotnya, una de las más grandes de Rusia

Rusia sufrió este domingo un ataque masivo de drones ucranianos, que calificó de intento de “perturbar” unas elecciones parlamentarias destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio de guerra en Ucrania.

Las cuatro claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania

Nadie duda de la victoria del partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, ganador de todas las elecciones parlamentarias en el país desde 2003.

Todas las formaciones rivales respaldan las políticas de Putin y la ofensiva en Ucrania. De hecho, el único partido contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido de la contienda hace pocas semanas por el Tribunal Supremo.

Pero son las primeras elecciones legislativas desde el inicio de la campaña militar en Ucrania en 2022 y pueden ofrecer pistas sobre la opinión pública hacia el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Después de meses de intensificación de los enfrentamientos entre ambos bandos, la tercera y última jornada de votación estuvo precedida, a primeras horas del domingo, por un ataque ucraniano con más de mil drones que alcanzó una refinería y zonas residenciales, provocando incendios.

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada de Ucrania, un soldado ucraniano prepara un dron para lanzarlo hacia posiciones rusas en la región de Zaporiyia. Foto: Ukrainian 65 Mechanized brigade

Al menos dos personas murieron y unas veinte resultaron heridas, según las autoridades rusas.

Un dron ucraniano también impactó contra un autobús en la región de Jersón, en el sur de Ucrania controlado por Rusia, con un saldo de dos muertos, entre ellos una empleada de la Comisión Electoral, anunció esta última.

Ataque “sin precedentes”

En Moscú, una refinería sufrió daños, según el alcalde Serguéi Sobianin, quien denunció un ataque “sin precedentes” cometido “con el objetivo de perturbar las elecciones”.

“El enemigo no lo ha conseguido”, añadió, refiriéndose a los más de 1.600 drones derribados por la defensa antiaérea rusa, de los cuales “450 se dirigían hacia Moscú”.

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El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que los ataques de Kiev “han tenido un impacto muy importante en la región de Moscú”.

Putin instó a la ciudadanía a participar y consideró el voto como una muestra de apoyo a las tropas rusas y una “respuesta conjunta a quienes quieren debilitar a Rusia”.

La votación, que servirá para renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento, se cerrará el domingo a las 18H00 GMT. Los primeros resultados se esperan inmediatamente después.

“No me da para vivir”

Además de Rusia Unida, concurren a los comicios el Partido Comunista, el nacionalista LDPR, el conservador Rusia Justa y el liberal Gente Nueva.

La campaña, sin embargo, ha sido limitada ante los desacuerdos de fondo entre ellos y la exclusión del liberal Yábloko.

Dos urnas, en un centro de votación durante las elecciones parlamentarias en la zona controlada por Rusia de la provincia ucraniana de Donetsk. Foto: AP Photo/

La policía detuvo el sábado a un observador de este partido liberal, dijo la formación. Además, uno de sus principales dirigentes fue condenado el mes pasado a 11 años de cárcel.

Vitali Ivanov, un jubilado de 63 años, declaró el domingo a la AFP que ha votado “por los comunistas”. “Tengo una pensión pequeña, no me da para vivir”, explicó.

Otra votante, Tatiana, no escondía el sábado su apoyo a Rusia Unida. “Es el partido más grande, el que más trabaja y el más productivo”, dijo la mujer de 71 años.

Algunos rusos temen que después de las elecciones haya una movilización militar como la de 2022, cuando la llamada de 300.000 reservistas provocó el éxodo de numerosos hombres en edad militar. Putin lo niega.

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Ciberataque

Los adversarios políticos de Putin fueron en su mayoría empujados al exilio y su principal opositor, Alexéi Navalni, murió en una prisión del Ártico en 2024.

La oposición rusa en el exilio instó a los rusos contrarios al Kremlin a no boicotear las elecciones, sino a votar “contra el partido de Putin”.

La viuda de Navalni, Yulia Naválnaya, llamó a los rusos contrarios a la guerra a emitir su voto de forma sincronizada al mediodía del domingo, una táctica que en las elecciones presidenciales de 2024 atrajo multitudes a las urnas.

Pero Yábloko discrepó y argumentó que era mejor abstenerse.

“¿Sugieren que, una vez más, sigamos como ovejas, bailando al son que ellos tocan, y votemos por aquellos que han provocado la muerte de personas en Rusia y Ucrania?”, declaró a principios de esta semana el presidente del partido, Nikolái Ribakov.

La votación se está desarrollando en los territorios ucranianos anexionados ilegalmente por Moscú. Foto: Telesur

El voto también se lleva a cabo de forma electrónica en unas treinta regiones. El sábado la Comisión Electoral informó de un “ciberataque muy potente”.

También aseguró que unos saboteadores habían cortado las líneas de comunicación en el extremo oriental de Rusia, lo que tildó de “un intento de perturbar la votación en la región”.

*Con información de AFP