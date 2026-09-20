María Corina Machado respaldó propuesta de Bernie Moreno para elecciones en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado respaldó la propuesta del senador republicano estadounidense Bernie Moreno de establecer una fecha para celebrar elecciones en Venezuela.
Machado respondió en su cuenta de la red social X a las declaraciones del congresista estadounidense en una entrevista con Fox News, en las que el senador por Ohio propuso fecha para las elecciones.
“Estimado senador Bernie Moreno, gracias por su liderazgo y claridad en cuanto a la importancia crítica de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela”, señaló la premio Nobel de Paz.
Machado recalcó que “una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos”.
Just as Simón Bolívar liberated Venezuela nearly 200 years ago, President Trump has liberated Venezuela from dictatorship. President Trump’s historic oil deal securing American majority control of 65 billion barrels of Venezuelan reserves is a win for American energy dominance… pic.twitter.com/zff2pCfZC3— Bernie Moreno (@berniemoreno) September 20, 2026
La líder opositora, quien está fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, aseguró que los venezolanos están “listos para construir una nación libre, pacífica y próspera” y para convertirse en “el aliado más fuerte de Estados Unidos”.
Moreno, por su parte, dijo en una entrevista con Fox News que “al igual que Simón Bolívar liberó a Venezuela hace casi 200 años, el presidente Trump liberó a Venezuela de la dictadura”.
Se refirió al acuerdo petrolero que alcanzó Donald Trump en las últimas semanas con Venezuela, el cual garantiza a Estados Unidos el control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, lo que “representa una victoria para el dominio energético de Estados Unidos y para la prosperidad del pueblo venezolano”.
Dear Senator @BernieMoreno,— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 20, 2026
Thank you for your leadership and clarity regarding the critical importance of a free presidential election in Venezuela. A democratic Venezuela is essential not only for the stability of our hemisphere, but also for the strategic national security… https://t.co/ZiI6xMafzH
El congresista estadounidense manifestó que la celebración de elecciones libres y justas sigue siendo esencial para completar la transición democrática en Venezuela, por lo que propuso el 24 de julio de 2027 para realizarlas.
Cabe recordar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participará en los próximos días en la Asamblea General de la ONU, que se realizará en Nueva York.
“La presidenta Delcy Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial”, dijo el Ministerio de Comunicación en un video publicado en redes sociales.
Será la primera participación de un mandatario venezolano desde el discurso de Maduro en 2018. “Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, agregó.
El Gobierno venezolano ha manejado con hermetismo este viaje. No han hecho pública su agenda ni las reuniones previstas.
*Con información de AFP.