“Desde Colombia siempre habrá una mano tendida para el pueblo venezolano”: Abelardo De La Espriella a María Corina Machado

El presidente Abelardo De La Espriella se posesionó oficialmente el pasado viernes, 7 de agosto, y tras la ceremonia recibió decenas de mensajes de diferentes personalidades de todo el mundo felicitándolo.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó combatir a los criminales, fumigar los cultivos de coca, congelar el gasto público y recuperar el sistema de salud. Inicia la era del Tigre

Entre los mensajes estaba el de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le envió sus “mejores deseos” en esta etapa “desafiante” que emprendió desde este viernes como presidente de Colombia.

En la publicación, Machado destacó la hermandad de los dos países y se comprometió a seguir trabajando de manera mancomunada. Además, resaltó el proceso que inicia en Colombia con el cambio de gobierno.

Tras el mensaje, el presidente De La Espriella le respondió este domingo, agradeció sus palabras y resaltó la fuerte relación que han tenido Colombia y Venezuela a través de la historia.

Abelardo De La Espriella y sus relaciones internacionales: así fue el intercambio de mensajes con naciones vecinas

“Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente”, señaló De La Espriella.

El jefe de Estado concluyó: “Desde Colombia siempre habrá una mano tendida para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones”.