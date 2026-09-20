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José Manuel Restrepo representará a Abelardo De La Espriella ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Detalles de la agenda

El vicepresidente viajó este 20 de septiembre a Nueva York y anunció la agenda que sostendrá

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Redacción Semana
20 de septiembre de 2026 a las 7:45 a. m.
José Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella.
José Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

El vicepresidente José Manuel Restrepo causó euforia en la madrugada de este 20 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, cuando se alistaba a tomar un vuelo hacia Nueva York, donde representará al presidente Abelardo De La Espriella en la asamblea general de Naciones Unidas.

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“5:50 de la mañana. Estamos saliendo hacia la ciudad de Nueva York. Tenemos allí la reunión de Naciones Unidas y una cantidad de reuniones con temas empresariales, de atracción de inversión para nuestro país, incluso académicas también”, comentó el alto funcionario.

Los temas que abordará en las citas serán la seguridad y el crecimiento económico: “Por orden del presidente Abelardo De La Espriella estaremos representándolo ante las Naciones Unidas, pero también, en una agenda de inversión y cooperación internacional”.