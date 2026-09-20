José Manuel Restrepo representará a Abelardo De La Espriella ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Detalles de la agenda

El vicepresidente José Manuel Restrepo causó euforia en la madrugada de este 20 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, cuando se alistaba a tomar un vuelo hacia Nueva York, donde representará al presidente Abelardo De La Espriella en la asamblea general de Naciones Unidas.

Vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que en la agenda con EE. UU. se ha hablado de la posibilidad de importar gas desde Venezuela

“5:50 de la mañana. Estamos saliendo hacia la ciudad de Nueva York. Tenemos allí la reunión de Naciones Unidas y una cantidad de reuniones con temas empresariales, de atracción de inversión para nuestro país, incluso académicas también”, comentó el alto funcionario.

El vicepresidente José Manuel Restrepo viaja a Nueva York a representar al presidente Abelardo De La Espriella ante Naciones Unidas: "Será una semana de mucho trabajo". https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/FIWKVgSKMw — Revista Semana (@RevistaSemana) September 20, 2026

Los temas que abordará en las citas serán la seguridad y el crecimiento económico: “Por orden del presidente Abelardo De La Espriella estaremos representándolo ante las Naciones Unidas, pero también, en una agenda de inversión y cooperación internacional”.