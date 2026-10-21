Amenaza de misiles iraníes: EE. UU. ordena a su personal y familiares evacuar la embajada en Arabia Saudita

Estados Unidos ordenó al personal de su embajada en Arabia Saudita que no presta servicios de emergencia que abandone ese país junto con sus familias. Así lo dijo una fuente diplomática a la AFP, en momentos en que el reino sufre ataques constantes de los hutíes de Yemen.

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Los aliados de Washington en la región ya habían sido atacados por Irán en el punto álgido del conflicto que estalló entre Estados Unidos e Irán en febrero.

“Se ordenó a todo el personal estadounidense y a sus familiares que abandonen la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita”, dijo la fuente.

Leales a los hutíes de Yemen corean consignas durante una protesta organizada para mostrar su apoyo a Irán contra la guerra entre Estados Unidos e Israel el 27 de marzo de 2026 en Saná, Yemen. Foto: Getty Images

Agregó que la orden se extiende a las familias del personal diplomático en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar y Baréin.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó posteriormente la orden sobre la legación en Riad, pero enfatizó que esta iba dirigida “únicamente a los empleados del Gobierno de Estados Unidos que no prestan servicios de emergencia y a sus familiares en Arabia Saudita”.

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Según Pigott, Washington tomó esta decisión porque “los hutíes, apoyados por Irán, se han involucrado cada vez más en hostilidades contra Arabia Saudita”.

Riad afirmó el miércoles haber interceptado seis drones lanzados hacia su territorio, uno de los cuales tenía como objetivo la región de Medina, ciudad santa del islam.

Se exhiben misiles fabricados por las fuerzas armadas de Irán junto a una hilera de banderas iraníes durante las conmemoraciones del aniversario de la Revolución Islámica de 1979, el 11 de febrero de 2026 Foto: Getty Images

El Ministerio de Energía saudita informó después que dos personas habían fallecido por la caída de restos tras la interceptación de un dron sobre el yacimiento petrolífero de Shaybah.

El gobierno de Riad no especificó la procedencia del aparato derribado.

Un ataque posterior contra el aeropuerto de la ciudad de Dammam, en el este de Arabia Saudita, causó un muerto y ocho heridos el miércoles por la noche, informaron autoridades locales.

La guerra civil en Yemen entre el gobierno y los hutíes se recrudeció en junio tras la ruptura de una tregua de cuatro años.

Una coalición internacional liderada por Riad apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente, lo que ha provocado que el grupo hutí ataque con frecuencia territorio del reino.

La sede de la embajada estadounidense en Riad, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada previamente con drones. Irán respondió a ataques contra objetivos industriales y diplomáticos en Oriente Medio el 3 de marzo, y Washington advirtió a sus ciudadanos que evacuaran toda la región. (Foto de AFP) Foto: AFP

En otro frente del conflicto en Oriente Medio, la agencia oficial de información iraní IRNA reportó la noche del miércoles explosiones en la provincia de Hormozgán, en la costa norte del estrecho de Ormuz.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones en la zona de Karpan, en Sirik, dentro de la provincia de Hormozgán”, informó el medio. “Las fuentes locales aún no han revelado la naturaleza de estas explosiones”, añadió.

Estos son los primeros estallidos que se reportan en esa zona este mes, en medio de la distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.