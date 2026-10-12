En la mañana de este lunes, 12 de octubre, se reveló un nuevo video del momento exacto en el que explotó un misil en el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, dejando muertos y heridos. El hecho fue atribuido y aceptado por el movimiento de origen yemení, los Hutíes.

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Aunque en un principio se calculó un solo muerto en el atentado, con el pasar de las horas se confirmó que la cifra ascendía a 13 muertos y 309 heridos, según un balance provisional citado por la agencia de prensa AFP.

Los nuevos videos demostraron el momento exacto en el que los viajeros fueron sorprendidos por el misil e intempestivamente recibieron el ataque de los hutíes. Este primer hecho terrorista no fue adjudicado por el movimiento yemení.

Al Arabiya shows footage of the moment yesterday’s Houthi attack struck King Khalid International Airport in Riyadh, including Umrah pilgrims preparing to board their flights before the strike. https://t.co/Gp2xPdmkuK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2026

Un vecino de la capital de 32 años, que pidió el anonimato, contó a AFP que en el momento del ataque del sábado escuchó “un ruido muy fuerte” en el aeropuerto y la gente “empezó a correr”.

“Algunos tenían la cara cubierta de sangre”, otros “habían perdido una mano o un brazo” o corrían “cargando a heridos, cubiertos de sangre”, relató.

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La magnitud de los recientes ataques contra Riad es inédita desde que en 2015 el reino creó una coalición para apoyar a las fuerzas gubernamentales de Yemen, que habían entrado en guerra un año antes contra los hutíes proiraníes.

La aviación civil saudita también reportó un ataque contra el aeropuerto de Dammam, en la costa este de la península, también alcanzado en la víspera.

Ataque en aeropuerto de Arabia Saudita Foto: Composición Semana/Foto AP / Captura de pantalla redes sociales

Arabia Saudita es el mayor exportador de crudo del mundo, por lo que los ataques sufridos en las últimas horas advierten al mundo sobre su seguridad energética. Al respecto, se pronunció el ministro de Energía de la nación árabe.

“Los acontecimientos de las últimas semanas son serios. Nuestra respuesta debe ser igualmente seria”, dijo el ministro, el príncipe Abdulaziz bin Salmán, en una conferencia sobre energía en Riad.

Añadió: “La seguridad energética no puede darse por garantizada. Estas circunstancias han puesto a prueba nuestra infraestructura, nuestras instituciones, nuestra gente y nuestro aguante”.

¿Por qué están atacando los hutíes a Arabia Saudita?

Los hutíes (oficialmente conocidos como Ansar Allah o “Defensores de Dios”) son un grupo armado y movimiento político de ideología islámica chiita zaidí originario de la región de Sa’da, en el norte de Yemen, fundados en los 90’s por Hussein Badreddin.

Hutíes. Foto: Getty Images

Cuentan con el respaldo político, financiero y militar de Irán, formando parte de su red regional aliada junto a Hezbolá en Líbano y grupos paramilitares en Irak y Siria.

En 2014, tras desencadenarse una rebelión armada contra el presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, los hutíes tomaron el control de la capital de Yemen, Saná, lo que provocó el colapso del gobierno y el inicio de la guerra civil yemení.

Con los ataques de este fin de semana, los hutíes están buscando contraatacar tras las intervenciones militares de Arabia Saudita apoyadas por Estados Unidos desde el 2015.

El objetivo de Riad era frenar el avance hutí, expulsarlos de Saná y restituir al gobierno yemení reconocido internacionalmente. Con los nuevos ataques, se hace más fuerte la disputa geopolítica por la hegemonía del Medio Oriente entre Arabia Saudita e Irán.