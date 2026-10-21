Video viral muestra a mujer agrediendo a vigilante de conjunto residencial y desata polémica

Un video difundido en redes sociales desató una fuerte polémica por el enfrentamiento entre una mujer y un vigilante de un conjunto residencial. La discusión, que comenzó por una acusación: el trabajador tendría en su maleta una cerveza, terminó con agresiones físicas, forcejeos y un intento de quitarle el celular con el que estaba grabando lo ocurrido.

La discusión quedó grabada en la recepción del conjunto residencial.

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En las imágenes se observa a la mujer reclamándole al guardia de seguridad porque, según ella, estaba tomando una cerveza Azteca durante su jornada laboral. Bajo esa acusación, le exigió que mostrara su equipaje personal para comprobar si llevaba la bebida.

El vigilante negó estar consumiendo alcohol y rechazó la exigencia de mostrar sus pertenencias. Durante la discusión, sostuvo que no estaba obligado a abrir su maleta y afirmó que la acusación era una calumnia.

Altercado entre mujer y guardia de seguridad de conjunto residencial. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

El reclamo terminó en agresiones y un forcejeo por el celular

La discusión subió de tono y, en un momento de la grabación, la mujer agredió físicamente al trabajador e intentó quitarle el teléfono celular con el que él estaba registrando el altercado.

La situación continuó cuando el vigilante intentó alejarse de la recepción. La mujer lo tomó con fuerza y trató de impedir que se retirara, mientras le reclamaba que debía permanecer en su puesto de trabajo.

“Usted no se va a ir de su puesto de trabajo”, le dijo. Después insistió en que debía quedarse en el lugar y anunció que llegaría su coordinador.

Más adelante aparece en el video un hombre, que sería la pareja de la mujer. En ese momento, el vigilante lo señaló y aseguró que previamente lo habría amenazado con golpearlo. Sin embargo, la grabación difundida no permite establecer por sí sola las circunstancias previas de esa presunta amenaza.

El episodio no terminó con una versión única de lo sucedido. Hacia el final del video, la mujer se dirigió a una tercera persona y le relató su interpretación del enfrentamiento. En ese momento, afirmó que habría sido el vigilante quien intentó agredirla.

“Me tiró”, dijo mientras explicaba lo ocurrido.

Las redes sociales se dividieron por la supuesta cerveza

La difusión de las imágenes provocó reacciones encontradas. Varios usuarios cuestionaron la actitud de la mujer y rechazaron que un trabajador de vigilancia fuera tratado de esa manera mientras cumplía sus funciones. Entre los comentarios, algunos le pidieron que dejara de comportarse de forma prepotente y respetara a quienes prestan un servicio.

Otros internautas pusieron el foco en la acusación inicial y se preguntaron por qué el vigilante se negó a mostrar la maleta. Algunos comentarios plantearon dudas sobre si realmente estaba consumiendo cerveza durante su turno.

El material difundido no permite confirmar que el trabajador estuviera bebiendo alcohol ni demuestra, por sí solo, que la acusación fuera cierta. Tampoco se conocen detalles adicionales sobre el lugar exacto de los hechos, las circunstancias que originaron la discusión o si las partes presentaron denuncias ante las autoridades.

Por ahora, el video mantiene abierta la controversia entre quienes condenan la agresión que se observa en las imágenes y quienes cuestionan el motivo que desencadenó el enfrentamiento.