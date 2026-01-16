Se hizo pasar por vigilante, atacó brutalmente a su expareja hasta casi matarla y la robó: juez lo envió a la cárcel

El pasado 4 de enero, una mujer abrió la puerta de su vivienda en el sur de Bogotá tras ser persuadida por un hombre que se hacía pasar por vigilante del conjunto residencial.

Según la investigación de la Fiscalía, ese engaño derivó en una agresión violenta que hoy tiene a su expareja privada de la libertad y enfrentando cargos por tentativa de feminicidio.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre —identificado como William Sarria Ruíz— ingresó al conjunto residencial haciéndose pasar por personal de seguridad y, una vez dentro de la vivienda, atacó físicamente a la mujer, la amenazó de muerte y la sometió mientras se encontraba en estado de indefensión.

La investigación señala que el presunto agresor no solo ejerció violencia contra la mujer, sino que también aprovechó la situación para recorrer la vivienda y apoderarse de varios objetos de valor.

Además, habría accedido sin autorización al teléfono celular de su expareja y realizado transferencias por un total de dos millones de pesos a su billetera virtual.

Tras lo ocurrido, el caso llegó a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que inició las labores de investigación y recolección de pruebas. Con base en el material probatorio, el ente acusador presentó a William Sarria Ruíz ante una juez de control de garantías, a quien le expuso los detalles del ataque ocurrido el pasado 4 de enero.

Durante el desarrollo del proceso, la Fiscalía estableció que la víctima habría sido sometida a un ciclo de violencia reiterada durante los seis meses que duró la relación sentimental con el hoy procesado. Ese antecedente fue tenido en cuenta dentro de la investigación que se adelanta por los hechos registrados en Ciudad Bolívar.

Por estos sucesos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a William Sarria Ruíz los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado. Según informó la Fiscalía, el hombre aceptó los cargos durante la audiencia.

Tras la audiencia de imputación, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación.

Dentro del proceso se investiga, entre otros hechos, el acceso no autorizado al teléfono celular de la víctima y la realización de transferencias por dos millones de pesos a una billetera virtual, conductas que hacen parte de los cargos formulados por el ente acusador.