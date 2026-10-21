Según fuentes militares, Rodrigo Trigos Peñaranda, alias Resorte, era un reconocido criminal de Norte de Santander con un prontuario bastante amplio.

Silvana Guerrero, cabecilla política del ELN en Norte de Santander. Foto: AFP

De acuerdo con las fuentes, Resorte, antes de convertirse en hombre de confianza de alias Silvana Guerrero, cabecilla del ELN en Norte de Santander, hizo parte del grupo delincuencial Ejército Popular de Liberación (EPL) y Los Rastrojos entre 2018 y 2019.

Pero sus habilidades criminales fueron tenidas en cuenta por el ELN, que lo reclutó para sus filas en Norte de Santander. Tras ganarse la confianza de varios cabecillas de la guerrilla, Resorte se convirtió en el cabecilla de finanzas del Frente Reynaldo Ardila Gómez.

Alias Resorte, según las autoridades militares, habría participado en un doble homicidio este año. Se trató de dos ciudadanos venezolanos en un aparente ajuste de cuentas.

Al revisar el expediente de Resorte, varios episodios dejaron asombrados a los integrantes de la Fuerza Pública, como uno del año 2021, cuando fue capturado y, sin mayores explicaciones, la justicia lo dejó en libertad.

Alias Resorte, cabecilla financiero del ELN, según el Ejército. Foto: Ejército.

Para la mencionada época, Resorte habría sido el responsable del secuestro de un equipo periodístico en Norte de Santander. Además, en su expediente le documentaron otros secuestros de comerciantes y ganaderos.

Para las autoridades, la salida de Resorte va a afectar la capacidad de conducción y control de masas sobre el personal civil y armado que se encontraba bajo el mando de este sujeto.

Asimismo, el ELN, que se encuentra tratando de reorganizarse en Catatumbo, deberá iniciar la búsqueda dentro de sus filas del reemplazo de Resorte.

Sobre la operación contra Resorte, informó el Ejército: “En la vereda Palo Colorado, municipio de Chinácota, tropas nuestras, a través de la Segunda División, la Brigada 30 y el Gaula Militar, en coordinación con el Gaula de la Policía de Cúcuta, sostuvieron combates contra integrantes del grupo narcoterrorista ELN”.

Añadió la institución militar: “Fue dado de baja alias Resorte, identificado como Ricardo Trigos Peñaranda, cabecilla financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del ELN. Este peligroso delincuente era responsable de coordinar extorsiones, secuestros, homicidios y actividades relacionadas con el narcotráfico en Cúcuta y su área metropolitana. Registraba antecedentes por secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tráfico de armas y homicidio”.