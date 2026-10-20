Fuentes militares le confirmaron a SEMANA la captura de Luis Rendón Reyes, alias el Negro Antonio, quien sería un presunto explosivista de las disidencias de alias Calarcá.

Capturado por el Gaula Militar alias el Negro Antonio. Foto: Suministrado a SEMANA.

De acuerdo con la información militar, este sujeto sería integrante de la facción Rodrigo Cadete al servicio de Calarcá, exsocio de Iván Mordisco.

Así mismo indicaron las fuentes militares que el capturado fue miembro del Frente 62 Miller Perdomo y habría sido el autor de dos ataques contra la Policía en Cartagena del Chairá en el año 2019 mediante instalación de explosivos tipo cilindro.

Calarcá es uno de los objetivos de alto valor del gobierno nacional. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Frente a la situación actual del presunto disidente de las Farc, señalaron las fuentes militares que “actualmente es presunto miembro de las Redes de Apoyo al Terrorismo de la Estructura Rodrigo Cadete y cumplía funciones de inteligencia delictiva e instrucción de explosivos a otros miembros de la organización”.

Así mismo, indicaron que, de acuerdo a informaciones, estaría al parecer adelantando inteligencia a las instalaciones de la Policía Nacional, la Armada y el Ejército ubicados en Cartagena del Chairá para adelantar una posible acción terrorista.

Frente a su situación judicial, señalaron las fuentes militares que fue capturado por el delito de concierto para delinquir agravado. Es de anotar que el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública adelantar una ofensiva en contra de los grupos criminales de alto impacto del país.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública ofensiva contra alias Calarcá. Foto: Presidencia

Dentro de las organizaciones se encuentran las facciones de Calarcá, quien, como se recordará, hizo parte de la paz total del presidente Gustavo Petro. Calarcá recibió múltiples beneficios jurídicos, como la suspensión de órdenes de captura en su contra. Hoy es uno de los objetivos de alto valor de la fuerza pública junto a Iván Mordisco, el Clan del Golfo y el ELN.