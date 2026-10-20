Cae importante símbolo del narcotráfico en Medellín: Alcaldía lo confirmó

Las antiguas pesebreras de Dayro Chica, ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, fueron demolidas por la Alcaldía de Medellín como parte de una intervención para recuperar un espacio que, durante años, estuvo asociado con problemas de inseguridad y consumo de estupefacientes.

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La estructura se encontraba junto a la Institución Educativa Lusitania y, de acuerdo con las autoridades, su deterioro y abandono favorecieron que el lugar fuera utilizado para consumir drogas, arrojar residuos y permanecer durante largos periodos.

Estas condiciones generaron preocupación entre los habitantes, especialmente por la cercanía con el entorno escolar, situación que podría propiciar focos de inseguridad en las comunidades cercanas.

Más allá de su estado actual, el inmueble también está relacionado con episodios del pasado de Medellín; las pesebreras son conocidas por su vínculo histórico con Dayro Chica y por referencias sobre sus nexos con el entorno del antiguo clan Ochoa, durante la época del narcotráfico en la ciudad.

Con esta intervención se busca mitigar focos de inseguridad. Foto: Alcaldía de Medellín

Con el paso de los años, el lugar dejó de cumplir su función original y se convirtió en un espacio deteriorado. Según la Alcaldía, las instalaciones llegaron a ser utilizadas incluso como una especie de baño público, lo que agravó las condiciones de insalubridad y aumentó las inquietudes de la comunidad por la seguridad del sector.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que la demolición hace parte de las acciones dirigidas a intervenir puntos críticos y recuperar espacios afectados por la ilegalidad y el abandono. El funcionario también sostuvo que la prioridad es proteger a las familias y a los estudiantes que transitan diariamente por la zona.

“Medellín no le entrega su territorio a la ilegalidad; donde hubo abandono e inseguridad, hoy hay autoridad y recuperación del espacio público. La demolición hace parte de las acciones de la Administración Distrital para intervenir puntos críticos”, aseguró Mejía.

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La Administración distrital indicó que la intervención busca que el terreno pueda recuperarse y aprovecharse en beneficio de la comunidad, con el propósito de evitar que vuelva a convertirse en un foco de inseguridad. Para ello, anunció que continuará con las acciones institucionales en San Cristóbal.

La Alcaldía aclaró que el procedimiento correspondió a una intervención de recuperación de infraestructura y control. Durante la demolición no se reportaron capturas, judicializaciones, imputaciones de delitos ni medidas de aseguramiento.