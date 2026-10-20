“Plata que se le entregue, plata que desaparece”: grave señalamiento del gobernador de Antioquia al gerente del Hospital de Caldas

Un nuevo capítulo se dio ayer lunes, 19 de octubre, sobre la grave situación que vive el hospital San Vicente de Paúl, de Caldas, Antioquia.

En medio de una rueda de prensa, el gobernador Andrés Julián Rendón hizo un grave señalamiento contra el gerente de esa entidad, Juan Carlos Sánchez.

“A quien infortunadamente designé como gerente al Hospital de Caldas resultó ser un fracaso total, una persona que se vendía con unos pergaminos, con una rectitud de actuación, de buenos propósitos, pero ha demostrado en el curso de su trabajo todo lo contrario, nosotros mismos les hemos pedido a los órganos de control y a la Superintendencia (de Salud) que nos ayude a quitarnos esta pesadilla que supone la administración de este señor en el hospital de Caldas”, dijo.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Aunque eso no fue todo. El mandatario regional señaló que en manos del funcionario, presuntamente, “la plata desaparece”.

“Yo tengo un compromiso no solamente con Caldas, con el Suroeste de Antioquia, de fortalecer la infraestructura de ese hospital, pero mientras esta persona, sobre quien tengo serias dudas de su comportamiento ético, esté al frente de ese hospital, no se le puede entregar un solo peso porque plata que se le entregue plata que desaparece”, manifestó Rendón.

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Las palabras del gobernador nacen de que la Contraloría de Antioquia emitió un informe en el que daba a conocer el hallazgo de presuntas irregularidades en ese hospital, dos de las cuales podrían tener alcances penales, por lo que pidió a la Fiscalía indagar sobre el tema.

De hecho, el primero de octubre, en ese municipio hubo una manifestación en la que el concejal Jaime Bedoya Castaño pidió la renuncia del gerente Juan Carlos Sánchez.

“La voz de ustedes es muy importante y no podemos permitir que el informe de presuntos hallazgos de la Contraloría de la gestión en 2025 pasen de agache, y se quieran ver como si fueran mentiras, no señor, es una autoridad competente la que encontró los hallazgos, no podemos decir que todo es bonito, que todo es color de rosa. Señor gerente, renuncie, le quedó grande el hospital de Caldas”, manifestó el corporado.

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Este lunes, el gerente se pronunció en sus redes sociales y aseguró que denunciará en la Fiscalía al gobernador.

“Frente a sus respectivas declaraciones que no dejan de ser sesgadas y responsables y temerarias destinadas a aumentar la persecución política de la cual soy objeto señor gobernador (...), consideró igualmente importante recordar que todo servidor público tiene derecho al respeto de su honra, su nombre, el debido proceso y al conocimiento del material probatorio en su contra”, dijo el gerente.

“No pretendo estar por encima de la crítica ni el control institucional, por el contrario, estoy dispuesto a responder con hechos y documentos cualquier inquietud relacionada con mi gestión, pero las dudas deben abordarse con información verificable y a través de los mecanismos correspondientes, evitando que las apreciaciones personales se conviertan en juicios anticipados ante la opinión pública”, agregó.

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Y aseguró que no existen sanciones en su contra impuestas por los organismos de control.

Por último, advirtió: “defenderé mi reputación y el respeto que merece nuestra institución por lo que adelantaré ante la Fiscalía la respectivas denuncias por su señalamientos públicos realizados”.