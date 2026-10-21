Simulacro Nacional desató sustos y comentarios inesperados: “Casi me tiro por la ventana”

El sonido de las alarmas, a las 10 a. m., tomó por sorpresa a más de uno durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias de este miércoles 21 de octubre.

Mientras miles de personas participaban en el ejercicio para poner a prueba sus planes de prevención, en redes sociales comenzaron a circular comentarios de ciudadanos que aseguraron no saber que la jornada se llevaría a cabo y contaron cómo reaccionaron al escuchar las alertas.

Comienzan las evacuaciones en casi todo el país debido al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Las frases llamaron la atención por la forma en que algunos describieron el susto. “No sabía que había simulacro y casi me tiro de la ventana”, escribió una persona, en un comentario que refleja la sorpresa que generó el sonido de la alarma cuando no se espera.

Otro relato fue todavía más particular. “Empezaron a sonar las alarmas y bajé en toalla a la recepción”, contó alguien más, al describir su reacción ante el ruido. También aparecieron comentarios de quienes aseguraron haberse asustado por la intensidad de las alertas.

“Casi me da un infarto con todas las alarmas sonando al mismo tiempo” y “me ericé cuando oí las alarmas” fueron otras de las frases compartidas en redes sociales alrededor del ejercicio.

Aunque las publicaciones generaron comentarios y reacciones, no se conoce cuántas personas vivieron estas situaciones ni en qué lugares ocurrieron. Los relatos corresponden a experiencias compartidas por usuarios y no permiten establecer que esa haya sido la reacción general de los participantes.

Ciudadanos y funcionarios públicos de Cali evacuaron las edificaciones para dirigirse a los puntos de encuentro establecidos durante el Simulacro Nacional de Emergencias. Foto: Raúl Palacios / El País

¿Por qué sonaron las alarmas este 21 de octubre?

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 fue organizado para evaluar la preparación de ciudadanos, familias, empresas, instituciones educativas y autoridades frente a situaciones que pueden poner en riesgo la vida.

La jornada contempla dos momentos. El primero comenzó a las 10:00 a. m. y estuvo dirigido a la ciudadanía, las familias, las instituciones educativas, las entidades públicas y privadas y las organizaciones sociales y comunitarias. La intención era poner a prueba los planes de gestión del riesgo, los protocolos de actuación, las comunicaciones y las medidas de autoprotección.

El segundo ejercicio está previsto para las 2:00 p. m., con la participación de alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales de gestión del riesgo. En este caso, el objetivo es comprobar las estrategias de respuesta y la coordinación entre las entidades encargadas de actuar ante una emergencia.

Ciudadanos y funcionarios públicos de Cali evacuaron las edificaciones para dirigirse a los puntos de encuentro establecidos durante el Simulacro Nacional de Emergencias. Foto: Raúl Palacios / El País

No todos tenían que salir corriendo

Uno de los puntos importantes de la jornada es que participar en el simulacro no significa que todas las personas deban evacuar sus casas, oficinas o colegios. Las acciones dependen del escenario elegido y de los procedimientos que se busque evaluar. En algunos casos puede ser necesario evacuar; en otros, la medida indicada es refugiarse en un lugar seguro.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) planteó para esta edición el enfoque “La resiliencia empieza en casa”, con el propósito de que las familias identifiquen los riesgos de su entorno y definan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

Por eso, la recomendación es conocer las rutas de salida, establecer puntos de encuentro y distribuir responsabilidades en el hogar, especialmente cuando hay niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida o animales de compañía.

Las reacciones compartidas en redes dejaron relatos de sorpresa y susto, pero también recuerdan la importancia de conocer cuándo se realiza un ejercicio de este tipo y qué se debe hacer ante una alerta real. La preparación puede evitar que el miedo termine convirtiéndose en una reacción peligrosa.