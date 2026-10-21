Anuncian millonaria recompensa tras grave ataque con drones que dejó seis policías heridos

Un ataque con drones cargados con explosivos contra una estación de Policía en el sur del Cesar dejó seis uniformados heridos durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre. Dos de ellos presentan lesiones de gravedad y reciben atención médica especializada, mientras las autoridades desplegaron refuerzos militares para localizar a los responsables.

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El atentado se registró hacia la 1:30 a. m. en el municipio de Pelaya. Según explicó Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, los responsables habrían realizado cuatro descargas explosivas mediante aeronaves no tripuladas que impactaron las instalaciones policiales.

Los uniformados sufrieron heridas provocadas por esquirlas, principalmente en la espalda, tras la emergencia, los afectados fueron trasladados para recibir atención médica en diferentes centros asistenciales. Hasta el momento, la información entregada por las autoridades señala que no hubo víctimas mortales.

Después de lo ocurrido, la Gobernación del Cesar aseguró que se han puesto en contacto con diferentes autoridades y que varios uniformados de la Policía y del Ejército se encuentran desplegados en la zona. Asimismo, se anunció una recompensa de 150 millones de pesos para aquellos que puedan brindar información que lleve hasta los responsables.

El Gobierno departamental rechazó el ataque y señaló que se deberán avanzar en las investigaciones para establecer las circunstancias del atentado e identificar a quienes participaron en la acción violenta.

El hecho también generó preocupación por la capacidad de respuesta ante este tipo de ataques, debido a que la estación de Policía de Pelaya todavía no cuenta con un sistema antidrones que permita detectar y neutralizar estos dispositivos.

El secretario de Gobierno departamental pidió al Gobierno nacional acelerar la entrega de tecnología para fortalecer la seguridad de las estaciones policiales. Según explicó, el Cesar recibió inicialmente seis dispositivos detectores, dentro de una primera fase que contempla cerca de 60 equipos.

Estos aparatos permiten advertir la presencia de drones mediante señales luminosas y sonoras. Sin embargo, las autoridades señalaron que también se necesitan sistemas capaces de interferir en su funcionamiento y neutralizar las amenazas.

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La distribución inicial de los dispositivos priorizó municipios considerados de mayor riesgo, entre ellos Río de Oro. Pelaya, sin embargo, continúa a la espera de estos equipos.

El ataque vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrentan las autoridades ante el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales. Mientras avanzan las investigaciones, la Policía y el Ejército mantienen las operaciones en la zona para ubicar a los responsables.