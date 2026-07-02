Feminicidio de Natalia Villalba: a la cárcel el británico señalado de asesinar y meter en una maleta a la modelo

Foster Martinson es el ciudadano británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba, la modelo cucuteña que encontraron dentro de una maleta en el baño de un apartamento alquilado en el norte de Bogotá. La Fiscalía le imputó al extranjero los delitos de feminicidio agravado y alteración o manipulación de elemento material probatorio.

“Golpe contundente”, esa fue la causa de la muerte de Natalia Villalba. Medicina Legal entregó detalles

El presunto feminicida no aceptó ninguno de los cargos. Ahora, el primer delito está claro: un feminicidio y la víctima, Natalia Villalba; el segundo se imputó porque el hombre, de acuerdo con los elementos de prueba, limpió la escena del crimen, llevó el cuerpo hasta una ducha y lo dejó bajo el agua durante cinco días para acelerar su descomposición.

“Una jueza penal de control de garantías de Bogotá impartió legalidad al procedimiento de captura del ciudadano británico, Foster Martinson, presunto responsable de causarle la muerte a una mujer de 36 años el pasado 18 de junio, en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá”, señaló la Fiscalía.

De este modo, la Fiscalía y las víctimas entendieron la gravedad de los hechos y el peligro que representa para la sociedad este ciudadano británico, que incluso es buscado por las autoridades de su país; por eso pidieron una medida de aseguramiento que lo envíe a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

Una juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá entendió los argumentos del ente acusador. Advirtió que la conducta atenta gravemente contra la sociedad y dejó como víctima a una mujer indefensa, de ahí que no exista duda de la necesidad de imponer una medida de aseguramiento que envíe a la cárcel a Foster Martinson.

Esta semana, Medicina Legal reveló detalles de la necropsia que se le practicó a Natalia Villalba e indicó que fue víctima de un golpe contundente en la cabeza, que provocó su muerte. La duda persiste frente al móvil del asesinato de la modelo, ya que no hay claridad sobre este aspecto.

“En ella sí hubo un trauma contundente y, después del trauma, fallece y es incorporada en una maleta y, pues, la manera y la causa de muerte se determinó en la necropsia”, informó Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal.

La jueza de control de garantías advirtió que los hechos materia de investigación requieren de una activación directa de todas las autoridades, con el propósito de resguardar los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición.