“Tema minúsculo”: procurador Eljach sobre balones con propaganda política que entregó De La Espriella en Chocó

Toda una polémica se armó en el país luego de que el presidente Abelardo De La Espriella llegara a Chocó, uno de los departamentos afectados por el terremoto en Colombia, y desde una camioneta blindada que era parte de su esquema de seguridad, lanzara balones a la comunidad que estaban contramarcados con el nombre del movimiento Defensores de la Patria.

El tema generó mucha controversia en redes sociales, pues varios usuarios manifestaron que las víctimas del desastre natural perdieron a su familia y sus propiedades, pero cuestionaron que “parte de la respuesta del presidente Abelardo sea regalar balones con su logo”.

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Otros usuarios también destacaron que la entrega de esos balones cubrió una necesidad para la niñez en Chocó, pues varios de esos menores perdieron hasta sus juguetes en medio del terremoto que azotó el suroccidente colombiano.

Sin embargo, varias personas reclamaron la acción de la Procuraduría frente a la presunta falta disciplinaria que se habría dado al entregar los balones marcados con el logo de Defensores de la Patria, teniendo en cuenta que en el país existe una ley que prohíbe a entidades estatales que cambien logos o usen marcas comerciales para cada gobierno de turno.

Sin embargo, ante esa preocupación de algunos ciudadanos, el procurador Gregorio Eljach respondió: “No hemos examinado ese tema que es bastante menor y quienes lo entregaron dieron unas explicaciones suficientemente razonables para entender eso. No nos vamos a ocupar de temas minúsculos, sino de lo grande, de los heridos, de la salud, de los niños, de los ancianos, de la recuperación de la producción, de la gente que perdió su negocio”.

Lo curioso es que la Procuraduría General de la Nación ejerce control y vigilancia estricta sobre el cumplimiento de dicha ley, para evitar que las administraciones de turno se autopromocionen a través de recursos públicos.

De hecho, en enero de este año, la Procuraduría publicó un comunicado en el que informó la socialización que tuvo con las autoridades departamentales, distritales y municipales de Caquetá sobre la ley Chao Marcas, en el que se buscaba evitar que se pierda la identidad institucional de las entidades y se viole una norma establecida por el Congreso de la República.