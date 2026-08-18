Procurador Eljach reconoce que “no tenemos gente” para investigar la polémica del minVivienda en Santa Marta

Al polémico viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta en medio de la tragedia que vive Colombia por el terremoto, se metió el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien reconoció que en estos momentos no tendrían gente para investigar una posible falta disciplinaria del alto funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

En medio de la conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, el procurador Eljach asistió a un encuentro organizado por la Contraloría General de la República en la Universidad Externado, centro de Bogotá, donde se pronunció sobre la polémica que dejó el puente festivo de la Asunción de la Virgen María.

Ministro Jaime Andrés Beltrán da explicaciones por su viaje a Santa Marta y dice que estaba con su familia: “Seguiré trabajando por el país”

Al finalizar su intervención en el encuentro, Eljach salió del bloque I a manifestar: “No tenemos ninguna calificación, el señor ministro ha dado algunas explicaciones, y nosotros no tenemos ninguna queja ni reproche sobre esa conducta particular en tiempo que no estaba trabajando”

Sobre el interrogante de una indagación previa por este suceso, contestó: “Estamos ocupados en la reconstrucción y en temas bastante dolorosos para el país, y no tenemos gente para dedicarnos a lo que al señor ministro le sucedió”.

Lo particular es que en otras ocasiones la Procuraduría ha abierto investigaciones de oficio, a partir de publicaciones abiertas como medios de comunicación o redes sociales. Pero en esta ocasión, por falta de personal a causa del terremoto, según Eljach, aún no han podido revisar el caso de Beltrán.

Su reacción se dio después de que el país vive una enorme polémica por las fotos que aparecieron del ministro Beltrán junto a su familia, disfrutando del puente festivo en una playa de Santa Marta, en el departamento de Magdalena.

El viaje podría haber parecido normal, pero generó polémica porque, mientras estaba de descanso, el país enfrenta una de sus peores tragedias por el terremoto de 7,4 y el ministro solo lleva una semana en el cargo.

Esa coyuntura ha generado una reacción voraz de la oposición política en el Congreso, que hasta ha mencionado una moción de censura y debates políticos contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras ser fotografiado en una playa en medio de la emergencia nacional por un terremoto.

Durante el escándalo, el ministro Beltrán respondió que detrás de sus funciones y responsabilidades “hay un padre, hay un esposo, hay un hijo”, aclarando que desde hace varios días no veía a su familia porque su esposa vive en Bucaramanga, junto a sus hijas, y él reside actualmente en Bogotá.