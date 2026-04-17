Hay consternación en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, por el asesinato de tres mujeres de una misma familia. Al parecer, detrás del hecho estaría un mismo hombre.

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Todo ocurrió durante este jueves, 16 de abril, después de que el sujeto atacara a su exesposa, su cuñada y su suegra.

De acuerdo con las primeras informaciones, el agresor utilizó un machete, un cuchillo y un hacha para perpetrar el triple feminicidio.

El coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta, confirmó el lamentable suceso.

“Tenemos tres cuerpos sin vida de género femenino, hechos al parecer ocurridos en la madrugada de este jueves en zona rural del municipio de La Macarena, aproximadamente a dos horas del casco urbano”, señaló.

Las autoridades investigan los hechos. Foto: agencia 123rf

El suceso se conoció después de que los habitantes del sector, vecinos de las mujeres asesinadas, reportaran que se había presentado una supuesta riña luego de una fiesta.

Al llegar a la vivienda, las autoridades encontraron una terrible escena: los tres cuerpos de las mujeres con múltiples heridas.

De hecho, a través de redes sociales se han conocido videos que muestran la magnitud de lo ocurrido: se ve a las víctimas tiradas en el suelo después de ser asesinadas por el hombre.

Posteriormente, hasta el hospital de La Macarena llegó un individuo con heridas de arma blanca. Además, tenía una escopeta y los celulares de las tres mujeres, por lo que se está investigando si este es el señalado agresor.

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“Este individuo tiene orden de captura vigente por homicidio en hechos sucedidos en el año 2019, fecha en la que agredió con arma blanca a un hombre que era expareja de la compañera sentimental que tenía en ese momento, quien posteriormente falleció”, informó el coronel.

Tras una primera valoración, el sujeto fue remitido al hospital de Villavicencio y, posteriormente, a un centro médico de Bogotá, debido a las lesiones de consideración que sufrió en el rostro.

Las autoridades intentan establecer si está relacionado con el triple feminicidio y por qué tenía los teléfonos de las víctimas fatales.

Todavía no están claros los motivos del ataque. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, Delio Franco, presidente de Asojuntas de La Macarena, señaló que el hecho se habría desencadenado por un tema de celos, según lo que se ha conocido hasta el momento.

“Los vecinos dicen que fue un hecho de celos. Hacía 15 días se había ido de su casa, pero al regresar, como a la una de la mañana, con un machete mató a la suegra, a la excompañera sentimental y a una cuñada”, indicó.

Por el momento, no se tienen más detalles de lo sucedido, por lo que la policía se encuentra adelantando la respectiva investigación para esclarecer en su totalidad lo ocurrido.