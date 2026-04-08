Capturado en flagrancia el presunto agresor de la joven fallecida en el barrio 12 de Octubre en Santa Marta

El pasado domingo 5 de abril, en el cierre de la jornada de Semana Santa, se registró el fallecimiento de Natalia Campo, una joven de 21 años, en la ciudad de Santa Marta. Según los reportes oficiales, la víctima habría perdido la vida tras recibir heridas con arma blanca en el sector del 12 de Octubre de la capital del Magdalena.

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Tras los hechos y las respectivas denuncias a las autoridades, la Policía Metropolitana de la ciudad capturó en flagrancia a Alexis Sánchez, un hombre de aproximadamente 40 años que mantenía una relación sentimental con la joven y quien es señalado como el presunto agresor.

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la investigación contra Sánchez bajo el cargo de feminicidio agravado. El reporte conjunto entre la Policía y el ente acusador indica que el procedimiento de captura se realizó de manera inmediata en el lugar de los hechos, permitiendo el inicio del proceso de judicialización.

Línea del tiempo de los hechos

De acuerdo con los testimonios recopilados entre los familiares de la víctima, Campo acudió a la vivienda que compartía con el acusado en el sector residencial con el objetivo de recoger sus pertenencias personales.

🇨🇴 🚨 HORROR EN SANTA MARTA: Pidió un "abrazo de despedida" para matarla porque ella quería terminar la relación.



La noche del 5 de abril de 2026, la ciudad de Santa Marta fue testigo de un feminicidio que ha causado una indignación total. Natalia López Villa, una joven madre de… pic.twitter.com/McECQn7m6d — MACHI 👑 (@arroba_machi) April 8, 2026

La información preliminar sugiere que la relación de pareja se encontraba en proceso de terminación. En este contexto, se reportaron presuntas amenazas y episodios de violencia psicológica ejercidos por Sánchez contra la joven antes del encuentro, según relatos de los familiares de la víctima.

Según el relato de los hechos integrados en el expediente, el hombre habría solicitado un último abrazo de despedida a su expareja. En ese momento, el presunto agresor habría propinado tres heridas por la espalda a la víctima utilizando un arma cortopunzante.

A pesar de que los servicios de socorro y unidades policiales llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios, la gravedad de las lesiones impidió preservar la vida de la mujer.

Avance del proceso judicial y futuro del caso

Tras la captura, un juez de control de garantías oficializó la legalización de la detención y ordenó el traslado del acusado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Desde ahí, Sánchez seguramente permanecerá mientras se realizan las audiencias correspondientes para definir su situación jurídica y la resolución de su responsabilidad penal.

Actualmente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantan labores conjuntas para consolidar el material probatorio.

El equipo de investigadores trabaja en la recopilación de pruebas físicas y testimonios para establecer la secuencia de eventos que condujeron a la muerte de Natalia Campo. La víctima era madre de dos hijos y su fallecimiento ha generado una respuesta institucional para garantizar el debido proceso en la búsqueda de justicia.