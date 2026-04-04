Habla mujer que fue lanzada por su expareja desde un quinto piso: dice que teme por su vida y hace llamado a la Fiscalía

La joven Paula Pardo está viviendo una verdadera zozobra después de que su expareja, al parecer, le intentara quitar la vida lanzándola desde un quinto piso. Todo ocurrió en el municipio de Soacha durante la madrugada del 17 de diciembre de 2025.

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Según contó la estudiante, el hombre llegó hasta el apartamento en estado de embriaguez y se desató una fuerte discusión. La tensión poco a poco fue subiendo, el sujeto se habría puesto violento y la tomó del cuello para lanzarla.

Pardo estuvo cerca de un mes en UCI y, debido a la gravedad de sus heridas, fue sometida a varias cirugías. Hoy está viva de milagro, pero teme por su vida ya que el proceso en contra del señalado agresor no avanza.

Por lo menos así lo denunció ella a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí, la joven contó que todo ocurrió en el apartamento de su expareja, que está ubicado en un conjunto residencial.

“Mi pulmón derecho quedó comprometido y se colapsó. (...) Me toca comer y recibir todo por medio de un tubo. Todo esto me generó secuelas. Tuve la pérdida del 50 % de mi cuerpo”, comentó.

La mujer le hizo un llamado a las autoridades para que vayan hasta el fondo del asunto y se logre justicia en este presunto caso de intento de feminicidio. “Que este hombre pague todas las consecuencias”, dijo.

“No quiero que este caso quede impune y que otra persona tenga que pasar por esto, ya que lastimosamente es algo muy difícil”, añadió.

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La víctima explicó que, debido a las heridas que sufrió, se ha visto obligada a tener terapia todos los días y a cambiar por completo su vida.

Paula fue más allá y le pidió específicamente a la Fiscalía que el caso no quede en la impunidad. Incluso, comentó que en estos momentos ella y su familia temen por su vida, ya que no saben lo que el sujeto pueda llegar a hacer.

Asimismo, denunció que su presunto victimario está intentando dilatar el proceso argumentando que la mujer tiene antecedentes suicidas y que, además, a lo largo de su vida supuestamente ha consumido drogas de manera constante.

Violencia contra la mujer. Foto: cortesía

“No quiero que este caso quede impune, quiero que haya justicia y que este hombre pague por todo lo que ha hecho. Lo hago a él responsable de todo lo que me pase a mí o a mi familia”, expresó.

“Vivimos atemorizados y con cautela de que nos haga algo, no podemos salir ni exponernos a nada. Por eso exijo que se haga lo pertinente para que este hombre pague”, concluyó.