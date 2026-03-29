Capturan presunto homicida en el sur de Bogotá: cayó minutos después de cometer el crimen

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre de 24 años, quien es señalado como el presunto responsable del homicidio de otra persona en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad.

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Los hechos se presentaron en el barrio Patio Bonito, donde miembros de la Policía escucharon varias detonaciones de arma de fuego muy cerca de donde se encontraban realizando los respectivos patrullajes.

Ante esto, se desplazaron de inmediato al sitio, encontrando en el piso el cuerpo sin vida de una persona, el cual tenía múltiples impactos de arma de fuego.

Los uniformados se percataron de que un hombre huía del lugar, por lo que se activó un plan candado para dar con el paradero del presunto asesino, logrando su interceptación minutos después, a pocas cuadras de allí.

Durante el registro del sospechoso, se halló en su poder un arma de fuego tipo revólver con munición, por lo que las autoridades lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

El hombre, que registraba antecedentes judiciales por tentativa de homicidio y lesiones personales, tendrá que responder por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El comandante de la Estación de Policía Kennedy, teniente coronel Juan Montilla, reiteró el compromiso con la seguridad de los bogotanos y los invitó a denunciar a la línea de emergencia 123 cualquier hecho delictivo.

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Las autoridades confirmaron que este sábado también se logró la captura de un hombre por el delito de tentativa de feminicidio agravado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Los hechos investigados ocurrieron el 17 de marzo de 2026, cuando el agresor habría atacado a su expareja sentimental en vía pública, frente a su hijo menor de edad, causándole graves heridas con arma cortopunzante.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer y su hijo eran víctimas de violencia intrafamiliar por parte del presunto agresor, quien continuó intimidándola a ella y a su entorno familiar.