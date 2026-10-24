Así opera el falso retén policial con el que robaron 260 millones en lingotes de plata: “Fingen un accidente de tránsito”

Un supuesto accidente de tránsito habría sido el primer paso de un robo ocurrido en la madrugada de este sábado 24 de octubre en Girón, Santander. Seis hombres que vestían prendas similares a las de organismos de seguridad habrían utilizado el engaño para detener vehículos y apoderarse de objetos de valor.

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El hecho se registró hacia las 5:00 a. m. en el kilómetro 67+870 de la vía La Fortuna-Bucaramanga, en el sector de la polvorería, en el tramo que comunica el aeropuerto con Girón. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los responsables se llevaron 13 lingotes de plata avaluados en cerca de $260 millones.

El supuesto accidente que dio paso al robo

El teniente coronel Gustavo de Jesús Palacio Echeverry, comandante del Distrito de Policía de Girón, explicó que los sospechosos habrían preparado una escena para conseguir que los conductores se detuvieran.

“Fingen un accidente de tránsito”, señaló el oficial al referirse a la forma en que los individuos habrían iniciado el asalto. Según su relato, los hombres aprovecharon la situación para detener algunos vehículos y obligar a sus ocupantes a descender.

#Video | Utilizando uniformes para pasar como policías y fingiendo un accidente de tránsito un grupo de delincuentes cometió un hurto en la vía entre Girón y Aeropuerto Internacional Palonegro, en donde hurtan lingotes de plata. pic.twitter.com/hsJUKWoIVF — LA FM Bucaramanga (@LAFMBucaramanga) October 24, 2026

La apariencia de autoridad habría sido otra parte del engaño. Los presuntos responsables vestían prendas de entidades de seguridad del Estado y, durante el procedimiento, preguntaron a las víctimas si transportaban armas de fuego. Después de que los ocupantes respondieron afirmativamente, uno de los sujetos habría retirado el proveedor de una pistola y los intimidó para quitarles dos maletas y dos tulas.

La motocicleta que quedó abandonada durante la huida

Tras el robo, los sospechosos escaparon en varios vehículos. Según información publicada por medios regionales, entre ellos había dos vehículos de color gris y una motocicleta verde, que tenía distintivos similares a los de la Policía.

El comandante de la Policía de Girón aclaró que la motocicleta abandonada no pertenece a la institución. Foto: La Joya Digital

La motocicleta terminó abandonada luego de un accidente durante la huida, en el sentido Lebrija-Girón. Al revisar el vehículo, las autoridades establecieron que no pertenecía a la institución.

El comandante Palacio hizo énfasis en este punto: “Esa motocicleta no hace parte de nuestra institución”. La aclaración busca evitar que la comunidad confunda el vehículo utilizado en el hecho con uno oficial.

Policía busca identificar a los responsables

La investigación está en curso. De acuerdo con el teniente coronel, la Policía Judicial y la Seccional de Inteligencia trabajan en la recolección de pruebas para establecer quiénes participaron en el robo y avanzar en su captura.

“En este momento nuestra Policía Judicial, nuestra Seccional de Inteligencia están recolectando todos los elementos materiales probatorios para dar con la captura de estos individuos”, afirmó Palacio.

El oficial también pidió colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido: “Invitamos a la comunidad a que, por favor, denuncien a la línea 123 cualquier tipo de información” que pueda ayudar a las autoridades.